Faltan líneas divisorias a vialidades principales

HERMOSILLO, Sonora.- Vialidades principales como los bulevares Luis Encinas, Solidaridad y Cárdenas, son algunas de las rúas que carecen de líneas divisoras de carril, lo que ha ocasionado quejas de automovilistas.



Algunas con pintura desgastada, otras sólo con pequeñas boyas y otras sin ninguna señalización horizontal, así se encuentran algunas de las calles de Hermosillo.



Los automovilistas coincidieron que prácticamente tienen que adivinar por dónde transitar, pues aunque en algunas vialidades se hayan pintado recientemente, la pintura se ha desgastado."Es muy peligroso que no haya líneas divisoras, uno tiene que adivinar por dónde ir, hasta se puede enojar porque otro le invade el carril, pero en realidad no sabes ni por dónde vas", dijo Octavio León.



Aunque calles como Reforma, Olivares e Ignacio Salazar, son algunas de las que cuentan con líneas recién pintadas, bulevares como Solidaridad, Ganaderos y Cárdenas, en algunos tramos las líneas son imaginarias."En algunos tramos del Solidaridad no hay nada de pintura, en algunas están unas boyas y más o menos se distingue, pero en partes donde recién recarpetean, no pintan las líneas o tardan mucho en hacerlo", resaltó Jesús Rodríguez.