Fabret, niño arrollado por auto blanco, muestra avances y su prima aún necesita donadores

HERMOSILLO, Sonora.- Fabret López ha tenido avances importantes en su estado de salud, pero se mantiene delicado, y conectado a un ventilador, informó su padre, durante la visita médica de hoy, Juan Pablo López Provincia.

"Ahorita vamos saliendo de visita, fue un pequeño momento, pero me dieron muy buenas noticias, ya casi se desinflama su carita, le queda acaso un 15% de inflamación, y ya lo checó otorrino y maxilofacial, pero quieren darme una valoración completa cuando su carita esté 100% desinflamada.

Te puede interesar: Vía cámaras fue localizado el auto que arrolló a familia en Hermosillo

Esto no significa que haya salido de gravedad, aclaró, pues se mantiene conectado a un ventilador, pero para él poder ver su carita menos hinchada, y saber que ya está comiendo por medio de sonda, ha sido un gran alivio.

Sobre su sobrina, el hombre comenta que la niña sigue estando complicada, pero se mantiene estable con los medicamentos para desinflamar su cabecita, y esperando que avance adecuadamente.

Para ella siguen necesitando donadores de sangre, porque va a requerir otra cirugía para los coágulos en su cabeza, por lo que pidió a la población seguir yendo a donar a la Clínica 14.

"Mi niña sigue requiriendo sangre, le pedimos a la gente que nos apoye en el Banco de Sangre de la Juárez, allá en el IMSS, porque de ahí la mandan a la 14", solicitó, "ahorita van dos donadores, y ya debemos 7".

A las autoridades, les pidió no olvidar todo lo que ha sucedido, y seguir la investigación del caso. Les recordó que en este momento, tres personas siguen hospitalizadas, luchando por recuperarse, y en un futuro podrían ser más, si no se hace algo.

"Nosotros queremos justicia. Hasta ahorita sabemos que se encontró el vehículo, no al responsable, pero nosotros queremos eso, el vehículo que ahí se quede, nosotros queremos a la persona que nos hizo esto, que se haga justicia y responda por sus actos y los daños que hizo.

Esto para nosotros no se acaba, van a salir los niños, con el favor de Dios, pero es mucho tiempo el que vamos a seguir con esto, terapias, tratamientos, y no se vale que nos dejen como si nada. Queremos justicia, queremos que esté detenido, porque si sigue ahí afuera, quién dice que no lo va a hacer de nuevo, o que ya lo hizo, y no se sabe", dijo indignado.