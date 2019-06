Extranjeros en Sonora: A Lady Joana le gusta la calidez de los hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora.- Nunca imaginó que viviría aquí, ya que sólo venía por seis meses de Colombia a México, pero el amor fue más poderoso y hoy radica feliz en la ciudad de Hermosillo, donde ha logrado su crecimiento profesional.



Lady Joana Gutiérrez Benjumea, originaria de Medellín, Colombia, llegó a México hace seis años a un evento de capoeira, regresó a su casa y volvió a territorio mexicano porque siempre le gustó la cultura azteca y sus paisajes.



"En algún momento de mi vida dije quiero hacer algo diferente y ya tenía algunos conocidos aquí en México y vine a un viaje estuve una semana y me gustó mucho", cuenta, "dije: ¿Por qué no intentarlo?, y pues venía por seis meses en un principio y en total ya llevo seis años", cuenta.



Al platicar con sus padres y familiares la intención de radicar en México, recuerda, siempre estuvieron las advertencias de los peligros que se tienen al vivir en un país donde se es

extranjero y la inseguridad.



Una mujer y vivir sola pareciera una mezcla idónea para no realizar ninguna travesía, pero a un así Joana siguió el sueño de conocer más a México, pues siempre le gustó la cultura azteca y sus paisajes coloridos.



"Pero realmente eso no me intimidaba (inseguridad), eso no era algo que para mi tuviera validez o peso para tomar una decisión porque al final y al cabo Colombia también tenía sus conflictos", dijo, "entonces como que tampoco iba hacer algo nuevo para mí".



Los seis meses se hicieron seis años, relata Joana, de 31 años, quien ha vivido en Saltillo, Nayarit y Hermosillo, donde reside en la actualidad.



Al año de estar viviendo en tierras mexicanas inició una relación sentimental con el saxofonista hermosillense, Pavel López, quien hoy es su esposo.



"Nos conocimos e inmediatamente empatizamos", dice, "unos meses después ya estábamos en una relación, luego él se fue a vivir conmigo a la Ciudad de México y ya desde entonces hemos rodado juntos".



Joana contó que Medellín, Colombia, es llamada la ciudad de la eterna primavera, y el cambio a Hermosillo fue difícil debido a las altas temperaturas, situación a la que ya se adaptó.



AMISTOSOS



Después de asegurar que es feliz, Joana expresa que en Hermosillo la gente le ha mostrado su calidez y amistad sincera porque quien ha querido ser su amigo de inmediato le muestra su afecto fraternal y quien no, también es muy notorio.



El contraste del mar con el desierto que ofrece Bahía de Kino le gusta por ser diferente a otros tipos de escenarios en los que creció, pero le gustaría que hubiera más árboles en la ciudad, pues extraña los paisajes llenos de color verde de Medellín.



En cuanto a la gastronomía, le gusta la comida mexicana como el pozole y el mole.



DESARROLLO PROFESIONAL



Joana ha logrado desarrollarse profesionalmente en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales, actualmente administra el café "Otros mundos", en el centro cultural

Casa Madrid.



"Posibilidades hay muchas la verdad, siento que es una ciudad que está creciendo mucho", afirma, "ahorita nuestra generación tiene la posibilidad de crecer con ella, entonces las posibilidades son infinitas".



Joana mantiene una comunicación diaria con sus padres que han entendido que ya no regresará a Colombia, pero espera traerlos muy pronto para que conozcan Hermosillo, donde hoy vive feliz.