Exigen reparación del Gaspar Luken

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir el recarpeteo y reparación del bulevar Gaspar Luken, residentes de varias colonias del Norponiente de Hermosillo se manifestaron y bloquearon el paso vehicular en aquella zona de la ciudad.



Fue alrededor de las 08:30 horas de ayer, cuando aproximadamente 100 ciudadanos bloquearon el cruce de los bulevares Antonio Quiroga y Gaspar Luken, con el propósito de que las autoridades atiendan su petición que desde hace varios meses vienen manifestando.



“Básicamente nos estamos quejando por la situación del Gaspar Luken, por la falta de pavimentación. Han venido y han parchado, y realmente no han quitado la problemática y nosotros pagamos prediales arriba de mil pesos, porque así son las casas.



“Vemos que es un trabajo deficiente cada vez que vienen y parchan, y tenemos compañeros en la cerrada que han pagado hasta 8 mil pesos en la compostura de la suspensión (de sus vehículos) y luego mil pesos de predial, entonces no se nos hace justo”, expresó Ricardo Verdugo.



El vecino de Acacia Residencial resaltó que lo que se está exigiendo es que las autoridades no se justifiquen diciendo que los ciudadanos se manifiestan por pertenecer a un partido político (a la oposición), sino que exigen el recarpeteo porque pagan impuestos y lo único que obtienen es pavimentación de mala calidad.



“Vinieron de Cidue (Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología), acaban de dar un rondín, pero no sabemos qué solución nos va a dar. Dijo que si hay una licitación de una obra grande va a llevarse más o menos un mes y medio.



“A nosotros no nos parece justo porque tenemos batallando aquí un año básicamente. Vienen y tapan los baches y cualquier lluviecita la calle se hace pedazos”, añadió.



DE MALA CALIDAD



Otro de los protestantes calificó al pavimento del bulevar Gaspar Luken como una “porquería”, ya que con el simple hecho de excavar con el pie, el asfalto se desprende y se puede observar que es pura grava con chapopote la que hay, por lo que exigen una mayor atención.



“Estamos incomunicados prácticamente y tenemos que salir en sentido contrario y por arriba de la banqueta, porque no son unos hoyitos, son unos hoyos grandes toda la calle y exigimos porque como pagamos impuestos, que las autoridades cumplan”, expresó Joel Portillo, de Santa Mónica Residencial.



Una de las peticiones que hicieron los vecinos del Norponiente es que se pavimente con cemento hidráulico, ya que el bulevar Gaspar Luken era un arroyo y cuando llueve se inunda el trayecto y el pavimento prácticamente desaparece.