Evangelina y José Francisco: Un amor que supo esperar hasta los 78 años

HERMOSILLO.- Durante 33 años, Evangelina Ávila Valencia y José Francisco Fimbres no tuvieron contacto alguno entre ellos, hasta que el destino conspiró para volverlos a juntar.

Ninguno imaginó que a sus 78 años de edad encontrarían el amor el uno en el otro y caminar tomados de la mano ante el altar para vivir juntos el tiempo que les quede de vida.

Blanca, como le gusta que la llamen sus amigos, confesó en entrevista telefónica desde Tucson que nunca pensó que se llegaría a casar y mucho menos con alguien a quien consideró un amigo durante toda su vida.

Trabajamos juntos por 25 años en la grande y hermosa de obra de mon Señor Pedro Villegas, el Instituto Kino (…) José Francisco vivió todos esos años con su primera esposa Úrsula Moreno Durazo, que fue de nuestro grupo de compañeros, y los hijos que tuvieron. Tiempo después, él salió para emigrar a Estados Unidos y yo me fui al mismo tiempo a cuidar a mi mamá que empezaba con Alzheimer”, relató Blanca.

Blanca Ávila y José Francisco Fimbres se casaron en

la iglesia de Fátima a sus 78 años de edad.

Foto: Cortesía





EL REENCUENTRO

El 2021 se convirtió en un año importante para la pareja, pues marcó su reencuentro tras más de tres décadas de no verse, y así, como un plan del destino, surgió el amor entre ellos, un amor que desafió el paso del tiempo y la edad.

“Él estaba viudo y yo soltera; nunca me casé ni tuve hijos. Todo ese año empezamos a vernos; él venía a Hermosillo desde Tucson a visitarme. El amor surgió porque nos conocíamos bien y somos afines en nuestras costumbres. Tenemos 78 años de edad y decidimos hacernos compañía los últimos años de vida, con la plena confianza de que funcionaría nuestra unión”, continuó.

Pero para José Francisco no fue fácil, ya que Evangelina rechazó sus propuestas de matrimonio durante todo el año, pensando que a su avanzada edad no sería bien visto que se casaran, pero al final terminó aceptando, algo de lo que no se arrepiente a la fecha.

“Yo no quería porque se me hacía que estaba de 'juventud muy avanzada'. Todo un año entero, Francisco fue a visitarme y yo le decía que no, que ya estábamos muy grande, pero él me decía que estos últimos años nos hiciéramos compañía, y al final me convenció”, dijo.

Tras una amistad de años, Blanca y José Francisco decidieron pasar juntos

sus últimos años de vida, con la confianza de que su unión funcionaría.

Fotos: Cortesía

EL HOMBRE INDICADO

Blanca, quien confiesa jamás tuvo un novio en sus 78 años de vida, le da gracias a Dios por ayudarla a encontrar al hombre indicado en el tiempo indicado, una lección que desea compartir con las nuevas generaciones.

“Tuve pretendientes, pero nunca anduve de novia. Nomás no se daba. Ya que me hice grande no pensé que me podría casar, es más, todavía me lo pregunto. Creo que lo estaba esperando sin saber que era él a quien esperaba”, reflexionó.

“Yo a las jovencitas les diría: ‘Cásense por amor’. Que te lleve a una relación y que te quiera mucho porque es muy hermoso esto, llegar al matrimonio con mucho amor, no se compara con nada en el mundo. Yo esperé al indicado, y el indicado llegó”.

El 29 de enero Evangelina y José Francisco se casaron en la iglesia de Fátima en Hermosillo, y el pasado 11 de febrero celebraron su boda civil en Tucson, Arizona, donde vivirán tranquilamente los años que Dios les permita estar juntos.