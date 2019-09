Evacuan tres comunidades en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) evacuó las comunidades de El Choyudo, Tastiota y San Juanico, por el paso de la tormenta tropical "Lorena" y habilitará refugios temporales en Hermosillo, Bahía de Kino y Poblado Miguel Alemán.



Santa Aguilar Castillo, titular de la UMPC en Hermosillo, informó que por la zona geográfica en la que están estas tres localidades y el riesgo que corre su población, personal de Protección Civil trasladará a las familias a los albergues de Bahía de Kino y el Poblado Miguel Alemán.

Sí estamos pidiendo que estas comunidades accedan a la evacuación que los inspectores realizarán en El Choyudo, Tastiota y San Juanico, porque generalmente estas comunidades no se evacúan, no atienden las recomendaciones de Protección Civil", dijo.

"Los Centros Hábitat del Municipio son los que fueron habilitados y en este caso, a las personas evacuadas se les trasladará al refugio que se encuentra en la Escuela Secundaria Fermín Trujillo, de Bahía de Kino, el cual está en las calles Mar de Cortés y Francisco Eusebio Kino.



"Otro de los refugios a los que se trasladará a estas poblaciones vulnerables", añadió, "es el Centro Hábitat del Poblado Miguel Alemán, que está en Rosario Ibarra de Piedra y José María Morelos".



Por la alerta color naranja en la que se encuentra Hermosillo y el centro del Estado recomendó a la población a no salir de sus hogares, cerrar bien puertas, ventanas, líneas de gas y desconectar aparatos eléctricos.



REFUGIO TEMPORAL



Santa Aguilar Castillo, directora de la UMPC recomendó a la población más vulnerable, como las que habitan en las invasiones, que si sienten que su vivienda no resistirá una lluvia fuerte como la que se espera, que acudan al refugio más cercano, especialmente si cuentan con menores de edad.



"Todas las personas que sientan que su casita no resistan una buen concentración de lluvia, les pedimos que se vayan acercando a un refugio temporal, ya que en esta etapa de prevención aún están a tiempo de dirigirse a los refugios para salvaguardar sus vidas", insistió



La servidora pública expuso que para el resto de las zonas rurales del municipio, las comisarías informarán a la población los refugios temporales a los que puedan acudir.



Resaltó que además que se organizará un recorrido por las plazas públicas y parques de la ciudad para trasladar a los refugios temporales a las personas en situación de calle que así lo deseen.