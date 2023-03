"Estoy devastada por todo esto": Madre de menor de dos años arrollado en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- "Estoy devastada por todo esto", expresó entre lágrimas Mónica Margartia Vásquez Contreras, mamá de Fabret, el menor que fue atropellado el pasado 5 de marzo, en la calle Libertad, de la colonia Cuauhtémoc.

Anoche vi a mi niño, y sentí como que me escuchó, porque estaba respirando muy rápido con el oxígeno, y cuando le hable se tranquilizó, yo sentí que sí me escuchaba", contó entre sollozos, "también lo toqué y su piel se erizo, le dio escalofríos, no sé si estaba muy helado y mi mano caliente, pero sí sintió su pielecita", continuó.