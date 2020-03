Esposa y familiares cuidan a Audomaro, integrante del Grupo Yndio

HERMOSILLO, Sonora.- Audomaro Pérez Jiménez, integrante del grupo musical Yndio, quien fue el primer caso de coronavirus en Sonora, se encuentra en plena recuperación y tranquilo, siendo atendido por su esposa y familiares.



“Lo bueno es que ya está muy animado, ya come mejor, él ya pide lo que quiere comer y ya él sólo se baña, descansa, ve la televisión”, manifestó la hermana.



El buen ánimo de caminar y ejercitarse ha vuelto gracias a que se ha alimentado bien.



Los familiares el día de ayer esperaban que la Secretaría de Salud le aplique la prueba de control para verificar que el virus ya no esté en su cuerpo, pero no acudieron y será en estos días que sea revisado.

Ayer la Secretaría de Salud confirmó que Audomaro fue dado de alta el pasado miércoles y sería también la primera persona que vence al Covid-19.“El día de ayer fue dado de alta el primer sonorense positivo a Covid-19 en Sonora. Estará llevando su recuperación con los protocolos de aislamiento y estaremos muy al pendiente de su salud”, citó en un tuit el secretario de Salud, Enrique Clausen.La dependencia estatal registraba hasta ayer ocho casos de coronavirus; tres en Hermosillo, tres en Ciudad Obregón, uno en Guaymas y otro en Navojoa.