Esperan comercios de Hermosillo incremento en precio de cigarros

HERMOSILLO, Sonora.- Los comercios de abarrotes de Hermosillo esperan un incremento en los precios de las cajetillas de cigarros en el transcurso de esta semana, derivado de un alza global en los precios.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) indicó que la cerveza y la cajetilla de cigarros incrementaron de precio el lunes 19 de diciembre, sin embargo las tiendas de abarrotes y expendios de la ciudad vendieron sin estos aumentos.

Alba Santos Karam, responsable de la tienda de abarrotes “Lenilda”, en el Centro de la ciudad, señaló que se sigue vendiendo la cajetilla de cigarros en 72 pesos, pero dijo estar consciente del incremento de precios por venir.

Hablé con mis proveedores y me dijeron que (los precios) iban a subir a partir de esta semana, pero yo compré la semana pasada, así que hasta el martes me llega el proveedor de los cigarros y voy a saber a cómo subieron, pero sí sé que van a subir”, explicó.

Los vendedores de abarrotes que fueron sondeados dijeron saber que habrá incremento de precios, sin embargo desconocen cuando exactamente deberán cobrar la nueva cantidad de, según la Anpec, 5 pesos más.

José Antonio Arriola Díaz, a cargo de la tienda de abarrotes “Puesto Lupita”, también en el Centro de la ciudad, señaló que sigue vendiendo la cajetilla de cigarros al mismo precio de siempre, pero sabe que habrá un incremento.

Siguen igual, 70 pesos la cajetilla de Marlboro y 33 pesos la económica, pero ayer me avisó el proveedor que a partir del 19 iban a subir, aunque todavía no ha subido nada”, acotó.

De acuerdo con la Anpec, el aumento de precios se debe al incremento en los costos de trigo por la guerra entre Ucrania y Rusia e impactará en la industria panificadora en México y subirán los precios de estos alimentos.

NO PERCIBEN CAMBIO

Francisco Javier Pinela Rodríguez, encargado del expendio Six Transversal, indicó que sus proveedores no le han comunicado nada sobre un incremento de precios ni en la cerveza ni en la cajetilla de cigarros.

“Lo único que me han comentado que va a subir es la soda, la Coca Cola, me dijeron que va a subir un peso, pero los asesores no me han comentado nada de incremento en cerveza o cigarros; tengo los precios iguales”, explicó.