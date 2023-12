Espera Alan Rangel debutar el próximo año en Grandes Ligas con Angelinos

HERMOSILLO .- En 2022, Alan Rangel fue subido al primer equipo de los Bravos de Atlanta pero no pudo debutar en Grandes Ligas, por lo que una vez estampada su firma con los Angelinos de Los Ángeles espera convertirse en un hermosillense más en el mejor beisbol del mundo el próximo año.

Así lo afirmó este jueves antes del tercer juego de la serie entre Naranjeros de Hermosillo y Algodoneros de Guasave, visiblemente entusiasmado por esta nueva aventura que iniciará a partir de la siguiente primavera con la organización californiana.

Aunque lanzó 26 encuentros como abridor este verano en Ligas Menores, el derecho aseguró que no estará haciéndolo este año en la Liga Mexicana del Pacífico, ya que pretende cuidar su salud de cara a los entrenamientos que tendrá a principios de 2024 con su nuevo club.

No, no creo, porque prácticamente fue ‘un paro’ de Angelinos, entonces no queremos llamar la atención tanto, por eso prefiero estar como relevo, y de esa manera también estoy aportando mucho al equipo.