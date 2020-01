Escuela está sin director, intendente ni maestro; papás toman el plantel

HERMOSILLO, Sonora.- Por problemas de seguridad, falta de personal docente y malas instalaciones de drenaje, padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela primaria Manuel González Franco tomaron las instalaciones del plantel la mañana de ayer, en la colonia Valle del Marquéz.

Carmen Ramírez, una de las manifestantes, explicó que desde el año pasado la escuela no tiene directora ni personal de intendencia, lo que ha ocasionado que muchos problemas no puedan resolverse y los mismos papás tengan que ir a limpiar las instalaciones de la primaria.

"Exigimos intendente, no tenemos porque el que tiene la base tuvo un problema de salud y para suplirlo mandaron un suplente por seis meses, pero se acabó su tiempo y nos dejaron sin servicio. Lo mismo sucede con la directora y el maestro de educación física, no hay nadie en esas áreas", manifestó.

Y CON FUGA DE DRENAJE

Además por un colapso de drenaje en los baños no pueden usarse y muchos niños han tenido que ser devueltos a sus casas para que hagan sus necesidades, por lo que exigen una respuesta a la Secretaría de Educación.

"Otro problema gravísimo es que está colapsado el drenaje de baño interior y exterior. Eso le compete tanto a al Ayuntamiento como a la SEC, porque cuándo hicieron la renovación de los baños dejaron un problema con el drenaje", explicó Patricia Guzmán, quien tiene a su hijo en el turno vespertino.

"Ya tiene una semana así y el Ayuntamiento hasta donde sé, dicen que no tiene un oficio, pero ahorita lo que vamos a hacer los padres de familia... de aquí no nos quitamos hasta que no den solución", afirmó.

Los robos de aires acondicionados, mesabancos y cableados es otra situación que sufre el plantel de manera común, lo que temen termine por dejar el edificio inutilizable, ya que en la actualidad se encuentran sin computadoras, ni aires acondicionados debido a la delincuencia.

BUSCAN SOLUCIÓN

La supervisora escolar de la zona 51 en Hermosillo, Guadalupe Yapiz Pérez, aseguró que la Secretaría ya tiene conocimiento de lo que sucede.

"La persona que va a llegar de intendencia ya está listo, probablemente llegue mañana (hoy jueves). Me mandaron de Secretaría la propuesta, pero llega hasta el día de mañana el trabajador".

Con el drenaje, indicó, ya se hizo un dictamen técnico por parte de la Secretaría y se levantó un folio, pero para arreglar el problema se necesita maquinaria bastante costosa, la cual se tiene que tramitar.

"Se han hecho los trámites, lo correspondiente, pero el presupuesto de la SEC no ha alcanzado, además que suceden más rápido los robos que lo que sale el recurso y eso es otro problema que no está en nuestras manos", apuntó, "sucede en toda la ciudad".

La supervisora escolar hizo un llamado a los padres de familia de la primaria a que fueran pacientes y no afecten la educación de los niños más tiempo, ya que la SEC hace lo correspondiente para solucionar los problemas.

¿QUÉ SOLICITAN LOS PADRES DE FAMILIA?