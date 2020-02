Escasea la ropa para hombre y cobijas en el Banco de Ropa

Las prendas de hombres son las que menos reciben como donativo, y más se necesitan junto con las cobijas, en el Banco de Ropa de Hermosillo, informó Sonia Álvarez.

La coordinadora del lugar indicó que en estas fechas de bajas temperaturas han llegado personas en situación de calle a solicitar ropa abrigadora o cobijas, prendas que son poco donadas a la institución.

Ahorita es una temporada de invierno muy fría y ahorita estamos proporcionando apoyo a todas las personas que lo solicitan, migrantes personas en situación de calle, todas las situaciones que requieran apoyo inmediatamente se les brinda”, dijo.

Para administrar mejor la ropa de caballero y las cobijas, explicó, no las exponen en los artículos de venta.

“La ropa de damas sí se expone, tenemos muy pocas prendas de caballeros expuestas porque si no, no pudiéramos atender a las personas que prioritariamente lo necesitan, la ropa de caballero por la misma cultura no gastan tanto en prendas, no donan tantas prendas”, comentó.

Un ejemplo es el calzado de caballero, un artículo que no se tiene en el Banco de Ropa, y que es lo que más necesitan las personas sin hogar.

“Cualquier frazada que vayan dejando de sus bebés”, dijo, “las colchas, nos va a servir”.