Escasea el agua en colonias del Norte

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de algunas colonias de Hermosillo se quejaron por la escasez de agua potable que desde hace varios días se ha registrado en la zona Norte de la ciudad, así como en el Centro; exigen a las autoridades se reestablezca el servicio que pagarán al 100%.



De acuerdo a un recorrido que EL IMPARCIAL realizó en las colonias que externaron su descontento, se encuentran Insurgentes, 4 Olivos, López Portillo, Lomas de Madrid, 5 de Mayo, El Mariachi y Cañada de los Negros.



María de Jesús Valenzuela, habitante de la colonia López Portillo, aseguró que tiene más de tres días con el suministro de agua "a medias", ya que es a deshoras cuando se restablece y ya no se puede hacer los quehaceres.



"Es lo que le estaba diciendo al señor (un vecino), que no había agua; pues viene y se va, pero en el día no hay agua y ya no viene hasta la madrugada y se vuelve a ir antes de que amanezca, así hemos estado unos tres días", dijo.



Situación similar experimentan los habitantes de las Lomas de Madrid, pero al momento de realizar el sondeo, el servicio ya se había reestablecido.



En la colonia 4 Olivos, Yesenia Daniel Arvayo platicó que también duraron por lo menos tres días sin el servicio y han tenido días difíciles, porque no alcanzaron a almacenar agua ni para el baño.



"Pues cuando avisan de perdida agarramos en botes y así, pero ahora ni eso, ni para bañarse, teníamos que esperar a la madrugada que llegara para poder bañarnos, pero durante el día no hubo ni una gota, como en tres o cuatro días hemos estado así", expresó.



Aunque las autoridades han emitido alertas en algunas zonas de la ciudad, las colonias afectadas no están en la lista y los ciudadanos expresan su descontento.



, como en el caso de Arturo Bracamonte, vecino de la colonia Centro.



"No hay agua ni para bañarse ahorita, desde hace como tres o cuatro días y pues a buscarle, a ver dónde conseguimos, por los sanitarios que es lo más necesario", indicó.



SIN AVISAR



Naty Tesisteco, quien ha vivido casi toda su vida en la colonia El Mariachi, platicó que por la falta de agua, algunos han tenido que utilizar garrafones de agua purificada para asearse o lavar trastes, ya que no todos cuentan con tinaco y los que tienen, ya se les acabó.



"Pues ni nos avisaron de que se iba a ir el agua, ni nada y ya tenemos dos días así. Yo había juntado un tambo con agua porque vi que se estaba yendo el agua, pero todo mundo se ha bañado con agua purificada, ahora, porque nos agarró de sorpresa", comentó.



Otros afectados de El Mariachi destacaron que incluso se quedaron sin agua para beber, ya que el negocio de agua purificada se había acabado la reserva que tenían para la venta; los empleados confirmaron lo dicho, pero aseguraron que comprarían agua a una pipa.



Mientras las autoridades solucionan la situación los ciudadanos sufren los estragos de lo que pareciera un tandeo, y piden se resuelva de una vez por todas la problemática, ya que los que más padecen los estragos son los niños y adultos mayores.



En el boletín que divulgó ayer Agua de Hermosillo no se especifica el número de colonias afectadas ni de usuarios.



"Conforme descienda la temperatura y baje la demanda del líquido, podrá registrarse un aumento en los niveles de los tanques y restablecerse el servicio", afirma en el comunicado.



El 20 de agosto por variaciones de voltaje en la energía eléctrica se presentó un paro en los 18 pozos de la zona Bagotes, quedando restablecidos en un período de tres horas, asegura Aguah, pero las altas temperaturas provocaron una mayor demanda, lo que ha impedido la recuperación de los niveles de los tanques Cerro Colorado y Solidaridad.



Se produce el 100% de la capacidad instalada de agua, dice el boletín, pero la demanda exige 300 litros por segundo adicionales.