Es "recuperable" 50% de cartera vencida de Aguah

HERMOSILLO, Sonora.- Un 7.8% aumentó la cartera vencida de enero a la fecha en Agua de Hermosillo y que asciende a casi mil 900 millones de pesos, informó Alfredo Gomez Sarabia.



El director de la paramunicipal señaló que en enero de este año el monto era de mil 750 millones de pesos y que han sido varios factores que han abonado a esta situación, tales como la falta de pago en los terrenos baldíos que representa el 19% de la deuda; a pesar de que aumentó el número de contribuyentes.



"Hay mucha cartera vencida de lotes baldíos que no tienen llave, sólo toma fija y por alguna razón tenían una cuota muy alta que va creciendo y creciendo, entonces hay lotes que deben más de 50 mil pesos de agua", comentó.



Aunque son varios deudores, tanto empresas como usuarios, destacó que es posible cobrar el 50% y de esa forma recuperar recursos para ser ejecutados en mejoras en las red de la ciudad.



"De estos mil 900 millones creo que es posible cobrar el 50%, por Ley lo que procede es primero cortar el agua, volvemos a visitarlos y la volvemos a cortar en caso de que la hayan reconectado, después de dos cortes lo que permite la ley es que se corte el drenaje y ahí es cuando se acercan más rápido, aunque mucha gente no lo hace", explicó.



Una vez que se realiza el segundo corte, en caso de hacer caso omiso a los llamados, es posible proceder a un embargo, añadió, algo a lo que no se ha llegado hasta la fecha, pero que se haría principalmente con los deudores más grandes.



Gómez Sarabia exhortó a los usuarios a realizar el pago correspondiente del cobro y a acercarse para realizar convenios de pago que se ajusten a cada una de las situaciones.