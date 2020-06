Es más grande la necesidad que el miedo para comerciantes en el Centro

Los comercios fijos de banquetas del Centro de Hermosillo que son parte de los negocios no esenciales ya abrieron sus puertas, los empleados de estos locales dicen que es más grande la necesidad que el miedo a infectarse.

Desde el pasado sábado, los locales en los que se venden lentes, pañuelos, billeteras, gorras, cubrebocas y otros artículos están abiertos de nuevo a pesar de que el día 1 de junio intentaron abrir y a las horas les cerraron.

El pasado sábado abrieron y hasta ayer ninguna autoridad les ha advertido que tengan que cerrar porque no están dentro del sector que se integraron a la apertura.

Tenemos que abrir para sacar los gastos, tenemos que pagar luz, agua y todo eso, la renta y la mercancía también porque te fían todo esto y tienes que estar pagando”, señaló un trabajador que se ubica en la avenida Matamoros, entre Morelia y Doctor Noriega.

En esta vía del Centro había cerca de nueve puestos abiertos, también en la calle Monterrey y la Plaza del Mercado Municipal donde estaban otros vendedores que ofrecían productos similares.

“No te ayuda el Gobierno, no tenemos ayuda de nada, y pues necesitamos para la comida, eso es lo principal, no importa que no nos dejen trabajar todo el día nomás un ratito, nomás para sacar para la botana”, externó.

Otro trabajador de un comercio fijo de banqueta indicó que tenía dos semanas sin percibir un sueldo y que ya le urgía regresar a trabajar para tener un ingreso y poder ayudar en su casa.

La Plaza del Mercado Municipal desde la pandemia no ha dejado de tener a los visitantes, en su mayoría abuelitos, y ayer fue notoria la presencia de más personas en este lugar.