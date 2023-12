Entronizarán a Gabriel Zepeda en "salón de la fama del deportista hermosillense"

HERMOSILLO .- Gracias al gran trabajo que realizó mientras presidía el comité organizador del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL, Gabriel Antonio Zepeda Miramontes será inmortalizado este lunes en el recinto del Salón de la Fama del Deportista Hermosillense.

El contador público estuvo al frente de este prestigioso torneo de 1989 al 2003, lapso en el que logró crear las conexiones y gestiones para que varios equipos de Latinoamérica pudieran tener participación cada año en Hermosillo.

“El crecimiento del campeonato se logró en 1996, cuando conocí al director de la región Latinoamérica y el Caribe, un puertorriqueño que se llama Carlos Pagán Colón. Yo lo invité a cenar para platicarle sobre la organización del torneo y me dijo ‘no te mortifiques, yo ya sé cómo trabajan ustedes, incluso me permití investigarte a ti’.

Quedé muy impresionado por la investigación que hice, y tenlo por seguro que en 1997 va a ir un equipito de Puerto Rico’, lo cual me gustó mucho. Me dijo ‘no te voy a mandar al equipo número uno de la Isla, porque esos son los que nos representan en los Mundiales, en Williamsport y en los Latinoamericanos, pero te voy a mandar al equipo número dos”, recordó Zepeda.

Aunque ya había conseguido que Panamá, Guatemala y Cuba asistieran al torneo desde 1992, no fue hasta 1997 cuando, además de Puerto Rico, empezaron a llegar representativos de países como República Dominicana y Venezuela.

Me siento muy halagado, nunca esperé recibir este reconocimiento. Pero ya que me puse a hacer la investigación y armar el expediente que tenía que presentar al Instituto del Deporte me di cuenta de que, gracias a Dios, se me dieron muchas cosas cuando estuve al frente del comité organizador". Comentó.