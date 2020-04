Entrenador de Jennifer Villalobos y Zaith Flores confía en que ambos irán a Tokio

HERMOSILLO, Sonora.- Toda la metodología cambió, pero Hermosillo todavía puede tener en Juegos Paralímpicos de Tokio a Jennifer Villalobos y Zaith Flores, aseguró el entrenador de ambos atletas, Ricardo Sierras.



Para el estratega, el enfoque ya estaba puesto en dar el último paso para lograr los boletos y voltear hacia la justa mundial, pero ahora tendrán que retroceder un paso para encarar los compromisos.



“Nosotros tenemos que planear, no tanto para Tokio, tenemos que planear o planificar para los eventos clasificatorios y esa es la problemática, porque yo no tengo fecha para los eventos y qué complicado es hacer mi plan de entrenamiento”, destacó.



Además, por la situación de la pandemia del Covid-19, sus pupilos solamente se están dedicando a mantener la forma física, por lo que es probable que lleguen un poco faltos de ritmo de competencia que tomaron con el paso de los meses.



“Ahorita solo están trabajando en forma física, que simplemente lo básico del cuerpo humano, mantener activas las capacidades habituales del cuerpo humano, no podemos desarrollar fuerza, no podemos desarrollar velocidad ni resistencia”, destacó.



Sierras indicó que antes de la pandemia estaban en la búsqueda de clasificar a Tokio en dos eventos, el primero de ellos en Puebla y el segundo en Estados Unidos, que eran las llaves más importantes para lograr el boleto.



“Teníamos un evento en Puebla días antes de la pandemia y se canceló, dos semanas después íbamos a tener el siguiente evento en Arizona en la segunda oportunidad de clasificación y después de eso había dos eventos en Europa que eran casi imposibles llegar a esos lugares”, explicó.