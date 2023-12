Entrega alcalde de Hermosillo obra elegida por el voto ciudadano en Altares

HERMOSILLO, Sonora.- Familias de la colonia Altares recibieron por parte del presidente municipal, Antonio Astiazarán, mejoras al Templo Santo Cura de ARS, obra ganadora del Presupuesto Creces 2022 con 165 votos.

La obra a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop) marca un antes y un después en las instalaciones del templo con luminarias, puertas, ventanas, estructuras metálicas y pintura, entre otras mejoras.

Este proyecto ganó el año pasado gracias a ustedes y eso para mí habla no solamente del compromiso que tienen como comunidad sino también de las ganas de que las cosas se hagan. Esta obra no se hubiera hecho posible si ustedes no hubieran salido a votar”, expresó Toño Astiazarán.