Enid Pinelli del Moral fue la ganadora del primer lugar del Concurso Infantil de Carteles sobre el Cuidado del Agua de CIAD Hermosillo

HERMOSILLO.- El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo reconoció y premió un total de 15 niños, estudiantes de primaria, por su destacada participación en el primer Concurso Infantil de Carteles sobre el Cuidado del Agua.

Silvia Yolanda Loya Camarena, investigadora del área de Nutrición dentro de la institución y organizadora de la actividad, explicó que esta convocatoria nació como parte de las actividades de promoción que hizo el CIAD este año, por el Día Mundial de la Alimentación, que celebra la Organización Mundial de las Naciones Unidas el 16 de octubre.

Lo más enriquecedor fue ver la gran conciencia que tienen los niños sobre el tema, mencionó, y las ideas tan creativas que tuvieron para expresarlo.

“El concurso es en el marco del Día Mundial de la Alimentación que celebra la Organización de las Naciones Unidas, y que este año tuvo como lema “El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás”.



Desde octubre hicimos una serie de eventos para todas las edades, tanto adultos y niños, y este es uno de ellos, el cual fue muy acertado, ya que nos ayudó a ver lo consientes que están los niños de la problemática y como ellos proponen también posibilidades para ahorrar el agua”, dijo.



La doctora describió esta actividad como una experiencia muy bonita y educativa, que también involucró a decenas de niños en el tema, convirtiéndolos a ellos también en replicadores del mensaje.



En total fueron 158 menores de entre 06 a 12 años los que participaron en el concurso, provenientes de un total de 26 escuelas primarias de Hermosillo.

Niños ganadores del concurso. Archivo GH



“IMAGINE COMO SE VERÍA EL MUNDO SIN AGUA”



Arleth Enid Pinelli del Moral, estudiante de quinto año, de la primaria Socorro Berumen Guevara, fue la ganadora del primer lugar en la categoría de quinto y sexto de primaria del concurso.



Su inspiración para hacer el dibujo fue un globo terráqueo que un día se quebró en su casa, y que para ella fue el ejemplo más claro de que como vería el mundo sin agua.

“El director me llamó un día a la Dirección y me preguntó si quería participar en el concurso, y lo que me iban a dar de premio, y yo le dije que sí, y me puse a pensar en que hacer.



Yo me acordé de un globo terráqueo que se le quebró a mi hermanito, y pensé en que así se vería un mundo sin agua o algo así, la vida estaría rota, y por eso lo dibuje así”, expresó sonriente.

Dibujo de Enid, ganadora del primer lugar en el concurso Concurso Infantil de Carteles sobre el Cuidado del Agua. Archivo GH



La menor dijo sentirse muy orgullosa de haber ganado el concurso con el primer lugar, y más porque su dibujo lo pusieron en la cancha de su escuela, siendo reconocida por todos sus compañeros.

Espera que este dibujo sirva de inspiración para otros niños y para su familia, de que el agua debe cuidarse siempre, y también de que todos los sueños pueden lograrse si se lo proponen.