Encuentro cultural en Hermosillo: La velada china que teje lazos entre comunidades

HERMOSILLO, Sonora.- En un cálido encuentro de cultura, apertura y amistad, la comunidad china en esta capital y ciudadanos hermosillenses se unieron para celebrar una velada que buscó enriquecer el intercambio educativo y fortalecer los lazos entre ambas comunidades .

La velada china, representada con un emblema que muestra a un jinglong (“dragón dorado”) y un quetzalcóatl (“serpiente emplumada”) avanzando en conjunto, fue una iniciativa de la maestra Ma Young , también conocida como “Angélica”, con ayuda de sus alumnos de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Sonora que estudian esta lengua.

Mis hijos son mexicanos, entonces me gustó la idea de mezclar la cultura china con la mexicana, tengo más de 20 años viviendo aquí por eso quiero compartir mi cultura con los mexicanos, ese es mi sueño”, comentó.

El festival, relató la profesora, cuenta con múltiples funciones: Generar un diálogo a nivel cultural entre las comunidades hermosillense y china a través de espectáculos y platillos hechos por los estudiantes, así como crear un ambiente de conciliación para los hijos de chinos nacidos en la entidad y que nunca han conocido el país.

Juan Zhang, nacido de migrantes chinos, creció en Hermosillo hace 35 años y, aunque considera a la capital de Sonora como su hogar , su crecimiento estuvo lleno de incertidumbres debido a su origen.

