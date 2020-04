En tiempos de emergencia la fortuna puede esperar

HERMOSILLO, Sonora.- Decenas de Hermosillenses acudieron a la agencia de la Lotería Nacional para comprar un boleto o bien para revisar sus billetes y ver si la suerte estuvo de su lado y se convirtieron en millonarios, sin saber que desde el pasado domingo está cerrada la agencia y módulos como parte de las medidas de salud contra el Covid-19.



Lucas Guevara Montalvo indicó que compra Melate o cachitos de la Lotería y ayer acudió para saber si era el afortunado ganador de alguno de los sorteos, pero se tuvo que regresar a su casa sin saber el resultado porque el establecimiento estaba cerrado.



“Hace como casi 40 años me saqué cuatro millones, invertí el dinero en comedores y bebederos para ganado y desde entonces compro el mismo número para a ver si otra vez me saco otros millones”, comentó.



QUIZÁ EL 19 DE ABRIL



Manuel Ortega, un trabajador de la agencia de la Lotería Nacional, señaló que los sorteos fueron cancelados desde el pasado domingo y la fecha tentativa de la reapertura del establecimiento es el 19 de abril.



“Las personas que hayan comprado del domingo pasado del Zodiaco y del Mayor de este día martes le pedimos que no tiren su boleto porque se les va a canjear por otros del mismo sorteo”, apuntó.



En comunicado la Secretaría de Hacienda anunció que a partir del pasado domingo tomaron la decisión de suspender la venta de premios y se reanudará cuando se difunda un nuevo comunicado de las actividades de la Lotería Nacional.