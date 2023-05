En los camiones de Hermosillo siguen sin encender los aires acondicionados: Usuarios

HERMOSILLO, Sonora.- Los usuarios de transporte público piden que el encendido del aire acondicionado sea uniforme en todos los camiones ya que mencionaron que, a pesar de la entrada en vigor del subsidio de energía eléctrica, hay unidades que todavía no lo prenden.

A través de un sondeo realizado por EL IMPARCIAL, los pasajeros del sistema de transporte relataron sus experiencias con respecto al aire acondicionado dentro de los camiones.

Isabel Romero Galaz, usuaria principalmente de la Línea 3, aseguró que ninguno de los camiones en los que se ha subido ha estado refrigerado, por lo que pidió que se encendieran los aires cuanto antes.

Puros sin refrigeración nos han tocado, he oído que la gente le comenta al chofer de prender el aire, pero igual nunca los prenden”, señaló.

Pasajeros como Jared Elías Cabral Tapia, quien toma diariamente la Línea 18, mencionó que los choferes no encienden los sistemas de refrigeración porque están descompuestos.

“El que me subí ayer (miércoles) no tenía refrigeración, pero cuando los pasajeros le preguntaron por qué no la prendía, el conductor dijo que no funcionaba y la prendió y no heló, sólo tiraba viento, y nos explicó que por eso mismo la tenía apagada”, narró.

No me ha tocado ninguno con aire, luego traen cerradas las ventanas y no se pueden abrir, yo agarro la 19 Mendoza o la 5, agarró dos camiones al día y ninguno tiene refrigeración”, comentó Rita Enríquez Botello.

De acuerdo con la Ley del Transporte Público, todas aquellas unidades cuyo número de pasajeros sea superior a 10 personas deberá de contar con el encendido del aire acondicionado.

María Victoria Aboite Cota, quien regularmente usa la Línea 15 y 17, dijo tener suerte pues todas las líneas que ha abordado desde el inicio del subsidio de energía eléctrica han tenido aire acondicionado funcional.

Me acabo de subir a la (Línea) 17 y sí trae aire acondicionado, casi no salgo, pero traje a mi esposo a la clínica de la 14 (del IMSS) y la línea 15 y 17 tenían aire acondicionado, creo que tengo suerte”, mencionó.

El periodo de encendido del aire acondicionado en las unidades de transporte es del 1 de mayo al 30 de septiembre junto con la llegada del subsidio de energía eléctrica de la CFE, según informó el Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes).

SIN RESPUESTA

Se contactó al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes) para conocer las razones por las que no todas las unidades han encendido sus refrigeraciones pero, no se tuvo respuesta.

Previamente la dependencia comentó que la razón por las que los camiones presentan afectaciones tiene que ver con problemas en la infraestructura de la ciudad, tales como ramas de árboles que dañan el sistema eléctrico ubicado en la parte superior de la unidad.