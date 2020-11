En el Centro vendedores se cuidan para evitar contagios

HERMOSILLO.- Los vendedores seguirán con los cuidados como son distancia social, uso de cubrebocas y aseo constante de manos para cuidar su salud, ya que el Centro de Hermosillo es considerado como zona deriesgo alto de contagio de Covid-19.

La Secretaría de Salud denominó Zona Cero a las colonias con mayor incidencia de casos y movilidad de riesgo, para poder extremar precauciones, y entre estas se encuentra el Centro de la ciudad.

Le recomiendo a la gente que ande con protección para seguridad de uno mismo, que tengamos seguridad e higiene, porque así nos estamos asegurando nosotros y estamos asegurando a la familia”, dijo Jesús Ramón Ortega.

El vendedor manifestó que tratan de seguir las reglas recomendadas por las autoridades de Salud, pero con lo que han batallado es con la sana distancia, ya que temen que el cliente se ofenda si se la recuerdan.

“Retirado con el cliente, lo hacemos muy delicado no como en otras partes, para que no se moleste y se vaya, nosotros no le podemos decir que se retire, porque se sienten despreciados, entonces no somos tan así”, expuso.

NO QUIEREN OTRO CIERRE

Están conscientes de que corren el riesgo de los contagios, pero tienen la necesidad de trabajar y no quieren volver a pasar la experiencia de estar detenidos en sus labores.

“Acatamos las reglas desde un principio y ¿qué pasó?, que la gente nunca paró, no se detuvo al contrario empezaron a permitir la bebida de alcohol, nosotros tratamos de respetar todas las medidas posibles para que nos dejen trabajar”, manifestó Leticia Rubio, otra comerciante de banqueta.

Otras de las situaciones es que es común que algunos visitantes del Centro se niegan a usar el cubrebocas, se sienten ofendidos cuando le llaman la atención y solo usan la protección para que les permitan el ingreso a los comercios y no por conciencia.

“Hay que cuidarse y la seguridad es prioridad, porque imagínate si vuelven a cerrar otra vez, nos va a tronar a todos, todos nos vamos a ir a la ruina ahora sí, hay que cuidarse porque ya duramos 5 meses encerrados y nos la vimos negras”, opinó Pablo Mendieta Ramírez, comerciante.

“Nos sentimos mal de trabajar así, pero qué le vamos hacer tenemos que trabajar, si no se siente uno bien ni seguro ni nada, pero tiene uno que salir a hacer la lucha porque es lo que ha hecho uno toda la vida”, agregó Manuel Pinela,

vendedor de aguas frescas.

