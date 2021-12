“En año nuevo no sé cómo le vamos a hacer porque no hay nada": Familia de Hermosillo

HERMOSILLO.-En una cama dentro de un cuarto hecho con lámina y sin tapizar duerme la familia de Judith Soto Heredia, quien vive con su esposo y sus seis hijos en la invasión Guayacán.

Su casa se compone de dos pequeños cuartos que mencionó son muy fríos porque no tiene otro tipo de material para cubrirlos y la cama se moja por las gotas de lluvia que entran por el techo.

“Con las poquitas cobijas que tenemos los arropo a todos en una misma cama, cuando tenía más cobijas les ponía como una casita adentro”, relató.

La cocina consta de una estructura para atizar, una estufa que no pueden usar y un refrigerador fuera de su hogar, contó que para calentarse pide de favor a sus vecinos que calienten agua para dar café y pan a su familia.

No tenía cómo hacer el desayuno tampoco, atizo porque no tengo gas”, comentó.

Para solventar los gastos personales y de alimentación indicó que su esposo trabaja como ayudante de albañil, pero como es por temporada, por el momento viven con lo que ahorraron de la última obra en la que estuvo.

“Le dijeron que para el 8 de enero iba a tener otra vez trabajo, ahorita lo poquito que ganábamos se acaba en la comida, somos muchos, de volada se va”, expresó.

El hijo mayor tiene 16 años de edad y los más pequeños tienen 12, 10, 8, una pequeña de 6 y el último 4, comentó que con una cena que les regalaron pasaron juntos la navidad pero en diciembre no planea nada.

“En año nuevo no sé cómo le vamos a hacer porque no hay nada, ya se acabó lo poquito que había agarrado, no hay con qué”, señaló.

Despensa, ropa de invierno y cobijas es lo que la madre de familia puntualizó que más les hace falta. Si desea ayudar puede acercarse con su donativo a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en la calle Sufragio Efectivo y calle Mina, número 71, en la colonia Centro.

Cualquier apoyo es bienvenido, si es para una familia en particular es importante etiquetar y poner para quién va dirigido.