En Hermosillo celebran Halloween, pero no olvidan el Día de Muertos: Cronista

HERMOSILLO, Sonora.- Los niños, jóvenes y hasta adultos saldrán mañana a las calles disfrazados para hacer el conocido juego del “truco o trato” para obtener dulces, otros realizarán fiestas de disfraces y unos más se reunirán en casa para contar historias o ver películas de terror, incluso visitar casas dizque embrujadas o encantadas.

En algunas vialidades podrá verlos vestidos de brujas, fantasmas, de superhéroes, de dráculas y de una infinidad de disfraces que la imaginación y el dinero en casa así lo permitan.

Sin embargo, los hermosillenses respetan y no pierden de vista el Día de Muertos.

A pesar de las diferencias culturales entre México y Estados Unidos, la tradición del Halloween ha encontrado un lugar dentro las festividades hermosillenses, lo cual para el cronista de la ciudad, Ignacio Lagarda Lagarda, se trata de la manifestación del fenómeno conocido como transculturación.

De acuerdo con el historiador local, la gradual adopción de la celebración estadounidense de Halloween proviene incluso de los orígenes de la festividad en la antigua Irlanda, cuando los celtas, como muchas otras sociedades a lo largo de la historia, se preparaban para el invierno.

La fiesta de Halloween tiene su origen hace más de dos mil años en la Gran Bretaña”, relató, “entre los celtas almacenaban su comida durante el otoño para sobrevivir a las nevadas que se avecinaban con la llegada del invierno”.

Con el tiempo, narró el cronista, la festividad fue influenciada por tradiciones cristianas, particularmente la Víspera del Día de Todos los Santos (“All Hallows’ Eve”), de donde se desprendió la palabra “Halloween”.

Lagarda Lagarda señaló que la llegada del Halloween a México ocurrió a principios de la década de 1990 debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos, país que adoptó dicha tradición debido a su ascendencia ligada a Gran Bretaña.

¿Por qué llegó (el Halloween) al Norte de México y a Hermosillo? Porque vivimos en la frontera con los Estados Unidos y hemos adoptado costumbres, tradiciones, de esa cultura”, expresó, “se hizo una tradición copiada inconscientemente, llega la moda y otro tipo de costumbres ajenas, mientras más nos acercamos al Ecuador y nos alejamos de la frontera con Estados Unidos, menos se conoce esa tradición”.

Uno de los principales impulsores para la popularización del Halloween durante la última década del siglo 20 en Hermosillo, destacó el archivista urbano, fue la llegada de las escuelas bilingües.

De acuerdo con el experto en historia local, estas escuelas llegaron ante la necesidad de que los niños comenzaran a hablar inglés, pues el mundo se encontraba en proceso de globalización y el dominar este idioma implicaba mejores oportunidades laborales en el futuro.

“Ya no hay costumbres únicas y nacionalismos porque ya está transculturizado el mundo, en todo”, destacó, “es el mercado el que está tomando el control de la consciencia de los seres humanos: O compras o no existes”.

El cronista señaló que tanto la festividad de Halloween como el Día de Muertos no son mutuamente exclusivas, por lo que se puede festejar el “Día de Brujas” sin perder de vista la tradición del culto a los muertos.

DOS FESTIVIDADES

Fernanda García, de Hermosillo, manifestó que en su casa el Día de Muertos se respeta porque es una tradición muy bonita, pero no tiene problema con que se celebre el Halloween.

No tengo problema, pueden celebrarse las dos festividades, obviamente se respeta el Día de Muertos”, apuntó.

Apolo Verdugo, residente hermosillense, dijo en un sondeo que a los menores les gusta disfrazarse y recibir dulces, por lo que consideró normal que una celebración así se vuelva popular.

“Recuerdo cuando era niño no era bien aceptado celebrar el Halloween, pero ahora es mucho mejor visto y se me hace natural que los niños se quieran disfrazar, aunque todavía se me hace peligroso que salgan a pedir dulces solos”, apuntó.

NO ES PECADO: ARQUIDIÓCESIS

A pesar de las características de la celebración, la Arquidiócesis de Hermosillo no considera que celebrar Halloween sea pecado, por lo que solo se sugiere el pasar de largo dicha festividad y concentrarse en actividades de enriquecimiento espiritual, de acuerdo a un comunidado.