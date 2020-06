Empiezan a abrir los restaurantes en Bahía de Kino

Restaurantes de Bahía de Kino han comenzado abrir sus puertas con las medidas sanitarias que recomendó la autoridad de salud.

Adriana Valenzuela hace unos días abrió su restaurante de mariscos que se ubica cerca del muelle de Kino Viejo, después de 3 meses de permanecer cerrado.

Indicó que sanitiza cada mesa y silla. En la entrada tienen el jabón y gel antibacterial para que las personas se laven las manos y han reglamentado la sana distancia entre los clientes.

“Es el primer fin de semana en tres meses, no habíamos abierto, no había gente, no dejaban pasar y pues la inversión es muy cara no era sostenible trabajar, a parte nos llegó requerimiento de que no trabajáramos”.

Nos está afectando mucho el cierre en Hermosillo (a las 18:00 horas), entonces la gente viene al medio día, quiere venir a comer, pero se tiene que regresar antes de las 4 (pm) entonces está estresado eso”, comentó.

Para no ser multados por circular dentro del horario de 18:00 a 6:00 horas, los ciudadanos que andan por Kino evitan comer en los restaurantes de este sector para que no se les haga tarde.

Mar Brisa López Salas, otra encargada de restaurante, comentó que hace cerca de dos semanas abrió su negocio después de tres meses de permanecer cerrada, pero también le afectó la restricción de circulación en Hermosillo.

Aseguró que Bahía de Kino no ha sido afectada por la pandemia y quienes lo visitan deben de sentirse seguros de que pueden consumir en locales que cumplen con todas las medidas de higiene.

Los comerciantes coincidieron que cuando recién abrieron no estaba la medida de restricción de movilidad y tuvieron un buen número de visitantes.