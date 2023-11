Elisa Lucero pone "rostro" a los libros

HERMOSILLO, Sonora.- Con su arte, Elisa Luz Lucero Pizarro ha podido dar “rostro” a varias de las obras literarias que se presentan en la Feria del Libro 2023, pues el dominio que tiene de los colores y figuras le han permitido representar las ideas de los autores en cada una de las portadas que realiza.

Hago muchas portadas de mini libros que están aquí en la Feria en exhibición; me contratan para hacer las portadas de los interiores. Yo escucho sus ideas, la temática del libro o lo que tengan en mente, y a partir de ahí trabajo las propuestas"

“Trato de practicar con diferentes materiales… mis favoritos son el acrílico y el sharpey, pero como se presentan los proyectos, los abordo, y siempre intento que sean trabajos variados y que representen en la mayor medida posible la idea que me solicitaron”, expuso.

Lucero Pizarro describió su arte como detallado y colorido, influenciado sobre todo por la cultura oriental y veneciana, con flores, máscaras de arlequín y paisajes.

Me gustaría incursionar en el cine en un futuro, aunque suene muy ambicioso porque me dedicó a otra línea de arte, pero siento mucha pasión por el stop motion y el cortometraje. Es algo a futuro que estoy aprendiendo en mis momentos libres, pero que me apasiona bastante y deseo poder llevarlo a cabo”, expresó la artista Elisa Luz Lucero Pizarro.