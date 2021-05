Elecciones Hermosillo 2021: "Gobiernos del PRIAN endeudaron y devastaron a Hermosillo, no regresarán", Célida López Cárdenas

La candidata de Morena por la Alcaldía de Hermosillo, Célida López Cárdenas, aseguró que candidatos de otros partidos se han colgado de los postulados de la cuarta transformación como no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero sus hechos se quedan solo en discurso.

En un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Café Combate, la morenista señaló que en la época de los gobiernos prianistas, éstos corrían inmediatamente a los bancos a pedir prestado lo que provocó el endeudamiento, por décadas, del Municipio.

Encontramos una ciudad devastada, una ciudad donde cada administración, durante más de 15 años, cada vez que llegaba un nuevo equipo, iban corriendo al banco a sacar dinero pidiendo prestado. No tenían otra manera de hacer obra si no era pidiendo prestado y eso es lo peor que nos han hecho los gobiernos del PRIAN, porque encontramos a Hermosillo siendo una de las ciudades más endeudadas de México”, enfatizó.

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

López Cárdenas destacó que ni en las colonias más prestigiosas de la ciudad ni las de la zona rural tienen solucionado el tema del pavimento, más aquellas que nunca han sido pavimentadas en décadas, producto del olvido y el abandono de los gobiernos del PRI y el PAN.

Destacó que con los pocos recursos que se contaban, después del desastre financiero que dejaron esas administraciones, el primer Gobierno de Morena realizó inversiones históricas en obras y servicios, asimismo, puntualizó que su encomienda como alcaldesa será seguir mejorando los servicios públicos y llevarlos a todas las áreas de la ciudad.

“Para nosotros lo más sencillo es hablar con la gente, dialogar con las personas es algo que se nos da y se nos da bien, porque lo primero que hay que poner en una mesa cuando la Célida se sienta, es la verdad”, dijo la candidata por la presidencia municipal.