El máximo logro para Zaith Flores

HERMOSILLO, Sonora.- Ya son ocho años de experiencia acumulada sobre sus espaldas, pero fue en este 2019 cuando el hermosillense Zaith Flores alcanzó su punto máximo como atleta al ser medallista en los Juegos Parapanamericanos de Lima.



Fue una promesa que le hizo a su hermana, ésa en la que le regalaría el peluche que les dan en la ceremonia de premiación junto con la presea lo que hizo que el sonorense diera lo mejor en el país andino.



"La verdad, cuando yo estaba compitiendo y veía que estaba lanzando 38 (metros), me acordé que le había hecho una promesa a mi hermana, que le había dicho que iba a ganar una medalla para darle el monito que nos dan.



"En ese momento me acordé de ella y me repetí a mí mismo que le había prometido un mono a mi hermana y gracias a Dios fue un lanzamiento que me otorgó el tercer lugar", explicó.



Tras darse cuenta de lo que había logrado, que de buenas a primeras se había colocado en el top tres de todo el continente, la sensación fue hasta cierto punto rara, ya que no dimensionó lo que había conseguido.



Cuando yo me entero que había ganado el tercer lugar, la verdad yo no lo asimilaba, no me lo creía todavía, y al momento en el que paso al podio y me están colgando la medalla me doy cuenta que soy medallista, y cuando levantan las banderas fue una emoción muy grande", destacó Zaith.

Tras lo logrado en Perú, las ganas de trascender son todavía más grandes para él, pues sabe que en aproximadamente un año podría repetir la historia, sólo que ahora en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.



"En noviembre viene el Mundial en Dubai, que esperemos haber dado el pase, todavía no sale la lista, y si nos colamos al Mundial, buscar la marca para Tokio, que yo creo que sí se puede dar, sí podemos buscar ese boleto a Tokio", mencionó.



Pero la situación no es nada fácil para él, ya que tiene que cumplir con una serie de parámetros y de marcas si quiere sumar a su palmarés una experiencia paralímpica.



"Tienes que estar dentro de los mejores ocho del mundo, con la marca que traía anteriormente estaba en octavo lugar y subí al sexto, pero hay una fusión de la categoría 56 y 57, y es lo que esperamos, porque me pueden bajar o puede que permanezca ahí", comentó.



Sin embargo, tiene muy claro lo que tiene que hacer para seguir representando a México en el mejor nivel, y está seguro que no va a bajar los brazos hasta lograr sus objetivos.



"Tenemos que seguir trabajando con la sicóloga y con el entrenador para ver la carga de los planes de entrenamiento para saber qué me tocaría día con día, y lo que venga con ellos, porque esta medalla es de ellos también", destacó.



Uno de los recuerdos que más quedará en su corazón es el día que llegó a Hermosillo y vio el aeropuerto lleno de su gente, de esas personas que lo apoyaron desde acá en su travesía por Lima.



"Se siente muy bonito que te reciban los compañeros con los que entreno, incluso que no son de tu equipo pero ahí están apoyándome siempre, especialmente mi familia que siempre me apoya, y es algo que no se puede explicar", expresó.