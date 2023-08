"El mar se lo llevo": Huracán “Hilary” derrumba parte de hotel en Bahía de Kino, Hermosillo

BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO, Sonora.- Una noche de terror vivieron huéspedes y los dueños del Hotel Vista del Mar al derrumbar la fuerza del mar, siete de los 21 cuartos, y dos estancias, a causa de la tormenta tropical “Hilary”. No hubo heridos. El propietario del lugar, Elizalde Muñoz, señaló que fue después de las 23:00 horas del sábado pasado cuando el fuerte oleaje derribó parte de su negocio.

A las nueve de la noche se calmó… fue muy raro porque pensamos que ya había pasado todo, pero después de las once de la noche empezaron las olas muy fuertes, indicó.

El hotel se ubica en la avenida Miramar, entre las calles Zihuatanejo y Rosarito, en la colonia La Cruz de la comunidad de Kino Viejo.

Fueron las habitaciones número 24, 21, 20, 19, 15, 7 y 8, así como dos estancias las que se llevó el mar, solo una de estas estaba ocupada, pero al percatarse del posible riesgo decidieron cambiar a los huéspedes a otra habitación.

El propietario del negocio expresó que en el transcurso de la noche se escucharon tronidos en la estructura, lo que les causó preocupación y decidieron advertir a los residentes.

“Nos estamos abocando a salvar el resto del hotel poniendo rocas para evitar el golpe del agua y que no nos siga afectando”, dijo.

La parte baja del hotel, explicó, estaba hecho de material como block y cemento, y la parte superior de tablarroca, entre otros materiales.

Su padre, quien trabaja también en el sitio, Juan Muñoz Fierro, manifestó que los huéspedes fueron evacuados por precaución y se les devolvió el dinero de su estancia.

Debido a la fuerza de las olas y el viento, algunos residentes de Kino que viven a la orilla del mar tenían miedo de que pudiera afectar alguna de sus viviendas.

Tal es el caso de María de Jesús Rodríguez Molina, quien durante la noche del sábado y mañana del domingo, escuchó que el pino que estaba fuera de su casa empezó a crujir, lo cual alertó a la familia a salir de su casa.

“El pino tenía como 70 años fuera de mi casa, yo tengo 27 años viviendo aproximadamente. Yo estaba aquí afuera, mi esposo lo escuchó que estaba tronando y nos salimos”, recordó.

El agua se comió toda la arena, por eso mismo hizo que se cayera el árbol. Gracias a Dios no cayó en mi casa”, comentó.

Doña Mary, como le dicen de cariño los vecinos del sector, apuntó que una noche antes autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo realizaron una inspección a su vivienda para prevenir riesgos.

Juan Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos, indicó que solamente fueron cerca de cinco reportes generados, de los cuales, tres fueron de personas auxiliadas en el mar.

Fue el sábado cuando se atendió el primer reporte de una mujer que estaba ahogándose en el mar, el segundo y tercer caso, fueron dos menores auxiliados en salir del agua.

En la madrugada un hotel derribado por el agua. En el caso de los albergues, no se tuvo reporte de que fue necesario el trasladar a las personas”, aseguró.

Fue poca la cantidad de agua que cayó en Bahía de Kino, abundó, sin embargo, el oleaje fue fuerte y se tuvo que solicitar a los bañistas el retirarse del área de playa para evitar algún percance.

A pesar del llamado de las autoridades de no ingresar al mar por la intensidad de las olas, algunas familias hicieron caso omiso.

A escasos días de que culmine el periodo vacacional, los comerciantes de Bahía de Kino del área de palapas, esperaban para este fin de semana buenas ventas al no esperar la llegada de la tormenta tropical “Hilary”.

Estamos desde las ocho de la mañana y solo habíamos vendido dos cocos, nosotros no podemos darnos el lujo de no venir a trabajar porque no comemos”, manifestó Lupita López, ayudante de uno de los comercios.