"El cosplay me hace feliz"

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando Morgaine fue a su primer evento de anime en 2008, nunca pensó que ese sería el primer paso para una práctica que le traería felicidad por los próximos 12 años. La sonorense de 27 años, que prefiere ser conocida por su sobrenombre, asegura que el cosplay le ha traído mucha satisfacción.

"Me gusta mucho, me hace muy feliz, me llena, de verdad. El arte de la transformación se me hace admirable y muy padre; puedo sacar algo de la ficción a la vida, El crear trajes me emociona demasiado, yo peino las pelucas, yo me maquillo (…) planear hacer cada cosa, lo que necesito, también me encanta", dijo Morgaine para EL IMPARCIAL.

Ella se considera alguien perfeccionista, pues planea con bastante anticipación los trajes que usará en convenciones de anime locales, eventos o fiestas temáticas.

"Mis parámetros para prepararme no son normales. En cuanto me sé la fecha de algún evento, me empiezo a preparar. Por ejemplo, ahorita es febrero, pero ya sé de qué me vestiré en Halloween. Me encanta hacer presupuestos, planear, tener todo cuadrado y en orden y si hay convenciones que salen de la nada voy con lo que tengo o lo que acababa de hacer", comentó.

Morgaine bromea al decir que nunca la vistieron en las piñatas y por eso siempre tuvo esa frustración de ser cosplayer, pero recuerda con una sonrisa la primera vez que compró los materiales para su primer traje a los 15 años y a pesar de no saber coser, hizo su mejor intento.



Ahora que es graduada de la carrera en Diseño de Modas y Maquillaje Profesional, está más preparada para confeccionar sus cosplays, a los cuales les dedica 8 horas a la semana.

A ese mismo evento, Morgaine mencionó que fue a espaldas de su madre, lo que le ameritó un buen regaño. Actualmente asegura que su familia respeta su vida como cosplayer.

"Hay un avance, porque sí hay un respeto por mi trabajo y porque son cosas que ellos normalmente no harían. Por mis amigos, la verdad, la mayoría los conocí por el cosplay y me apoyan. Un amigo que no me apoyara en el cosplay o me criticara por esto, no sería mi amigo", enfatizó.

"En los últimos años, el cosplay ha sido más aceptado socialmente. Antes era visto como un fetiche raro (…) ahora hay una aceptación a grandes rasgos y es más bonito. He visto a señoras felicitándome y más apoyo de restaurantes que buscan cosplayers para promocionarse. Una vez me hablaron de un call center para ir vestida", contó.

Por un momento fue "Hermione"

Una de las anécdotas con más peso emocional para Morgaine, ocurrió en diciembre del año pasado, cuando asistió vestida como "Hermione Granger" a un evento temático de "Harry Potter".

"Pasó una niña con su mamá; ella tenía 3 o 4 años. Se me acerca y me dice ‘¿Qué se siente pertenecer al mundo de la magia?’. Yo me quedé en shock porque ella pensaba que yo en serio era ‘Hermione’. Me tomé una foto con ella y le respondí. Fue algo muy bonito que no me había tocado presenciar antes. Que el cosplay le dé felicidad a los niños se me hace algo muy bello", reflexionó.