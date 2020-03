El Premio al Mérito la motiva a superarse

Con un gran gusto y alegría Romina Ruelas recibió el reconimiento de Softbolista del Año del Premio al Mérito Deportivo 2019 de EL IMPARCIAL y su proposito para este año es opacar los logros que realizó el año pasado y seguir mejorando como atleta.

La joven señaló que este premio es el resultado de todos sus esfuerzos, su dedicación y sacrifició que realizó para que de esta forma haya sido nominada como una de las mejores deportistas en su categoría.

"Me siento muy orgullosa, ver reflejado aquí mi esfuerzo, todo el tiempo que he sacrificado para ir a entrenar este deporte, me siento muy feliz", afirmó.

Romina sabe que este año podría ser un factor importante para poder asistir a las mejores competencias tanto a nivel nacional, como mundial, y buscará duplicar todos los esfuerzos que ha realizado para poder conseguir su objetivo.

"Espero ir al mundial, que me puedan elegir en la Selección Nacional y poder ganar oro en la Olimpiada Nacional", finalizó.