El Cerro de La Campana símbolo de Hermosillo es presa de los vándalos

HERMOSILLO, Sonora.- Robos y asaltos a transeúntes es lo que algunos vecinos de las colonias asentadas a las faldas del Cerro de la Campana aseguraron que se han incrementado en las últimas semanas en algunas áreas del cerro y solicitaron a las autoridades mayor control.

Algunos residentes de las colonias Las Pilas, La Matanza y Centro, afirmaron sentirse inseguros ante la situación, ya que se han registrado algunos robos a mano armada por parte de los delincuentes, y algunos de ellos son sus mismos vecinos.

Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que supuestamente algunos de los asaltantes viven en las inmediaciones del cerro y prefieren no meterse en problemas, pero la situación se está volviendo intolerable, según dijeron.

“Un muchacho que pasa muy seguido por aquí”, relató una residente de la colonia Las Pilas, “me comentó que lo habían asaltado con un cuchillo y le quitaron el celular, y ya me imagino quién fue, pero uno no dice nada”.

Comentó que no es que no haya vigilancia por parte de las autoridades, ya que seguido pasan las patrullas, pero pareciera que los delincuentes ya les tienen tomado el tiempo de los rondines, pues se esconden cuando pasan.

Seguridad Pública Municipal dio a conocer el domingo el arresto de tres personas.

Una de las calles por donde más conflicto hay, según el reporte de los vecinos, es la Francisco Javier Mina, que recorre gran parte de la circunferencia del cerro y atraviesa la colonia Las Pilas, pasa por una parte de la Hacienda de la Flor y llega a La Matanza.

“La mayoría de los que viven aquí te lo va a negar porque muchos de los vagos son sus hijos, sus hermanos, sus maridos, y hasta uno creció con ellos, pero llega un momento que ya no hay respeto.

Uno de los problemas que más se presenta, agregó, es que a las personas les da miedo denunciar y prefieren callar por temor.

Algunas personas comentaron que han escuchado entre sus vecinos que, han asaltado quienes acuden al mirador del cerro o que se meten a las casas para robar, lo que ha ocasionado que personas que habitantes de muchos años, busquen hogar en otra parte de la ciudad.

Yo no me voy porque no tengo dinero, ni modo, me tengo que aguantar a los malandros de aquí. Yo por eso, cuando voy al Centro, lo hago cuando hay luz, ya para la tarde me encierro con mi hija, porque últimamente sí está feo”, externó una vecina del Cerro de la Campana.