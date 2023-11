Edgar Vivar habla de cómo su personaje ha trascendido a lo largo de las décadas

HERMOSILLO.- Algo gruñón, tacaño, pero bonachón. Lo recibían con un golpe cada que llegaba a la Vecindad, se burlaban de su panza, y aún así el Señor Barriga es uno de los personajes más amados y nobles de “El Chavo del 8”.

El actor Edgar Vivar, quien estuvo de visita en las instalaciones de Periódico EL IMPARCIAL, reflexionó sobre cómo es que el personaje que interpretó para el programa de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) continúa cautivando al público a pesar de ya no ser “políticamente correcto”, pues en los tiempos de hoy, no es bien visto burlarse de alguien por su peso.

“En aquella época habían cosas que ahora no son políticamente correctas, las cosas cambian según el tiempo y las circunstancias. Ahora políticamente correcto no es hacer bullying por obesidad. Entonces, por eso también es tan paradójico e inexplicable”, reflexionó Vivar en entrevista exclusiva para este medio.

Es una situación que no me explico. O más bien, la explicación que puedo dar es que manejan valores muy universales y no pasan de moda. El Señor Barriga implica un tipo tolerante, buena gente, bonachón, y a pesar de que El Chavo lo recibe siempre con un golpe, se lo lleva a Acapulco. Ese tipo de actitudes no le hacen mal a nadie, de alguna manera predica el ‘ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tus enemigos’. No sé. El Chavo no era enemigo del Señor Barriga pero tampoco tendría justificación de que lo quisiera y se lo llevara a Acapulco, y sin embargo lo hace”.