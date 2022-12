Economía en Hermosillo: Menudo subió casi el doble durante el año

HERMOSILLO, Sonora.- A 110 pesos se vende el kilo de menudo en el Mercado Municipal de Hermosillo, que en los últimos meses aumentó casi el doble.

Ismael Huez, de carnicería Huez, mencionó que durante febrero de este año el kilo de menudo se llegó a vender en 60 pesos y poco a poco subió su precio, esperan ya no haya aumentos en el cierre de año.

Sí ha subido casi el doble, estaba en 60 pesos y ahora está en 110 pesos”, dijo, “la gente que viene me pregunta si va a subir más y no se sabe, esperemos que no porque más caro la gente no lo va a comprar”.