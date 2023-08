“Doy muchas gracias a Dios de que siga aquí”: conductor de Mustang de cuádruple choque en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Fernando Ojeda Navarro, de 38 años de edad, el conductor del Mustang que quedó prensado entre un dompe y un camión, se recupera en un hospital y está asombrado de haber sobrevivido.

Resultó con golpes en la cabeza, en el brazo derecho tiene lastimaduras ocasionadas por las bolsas de aire, usa collarín y continúa hospitalizado medicado para el dolor.

“Por lo que me pasó pensé que era un choque leve, de alcance, me sorprendí de eso”, comentó.

Su familia también está asombrada porque sobrevivió al accidente que ocurrió el pasado martes, cuando un dompe impactó su carro Mustang, rojo, y lo estrelló contra un camión estacionado.

A pesar de que su auto quedó destruído, él ahora puede estar junto a sus dos hijas.

Me dicen que tengo un angelote porque no me pasó nada, prácticamente”, añadió, “tengo dos hijas, me siento muy bien la verdad, le doy muchas gracias a Dios de que pues de que siga aquí porque a como vi las fotos y los videos sí estuvo muy impresionante y por casi nada no me morí, sólo mi cuerpo quedó sin aplastarse”.