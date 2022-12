“Donde vayas puedes encontrar un amigo; una carnita asada”: Migrante brasileña

HERMOSILLO, Sonora.-La migrante brasileña Amanda Braga aseguró que las cosas positivas de la ciudad de Hermosillo, definitivamente son la gente trabajadora y las posibilidades de empleo, pues a pesar de que pensó que se le dificultaría ganarse la vida, pudo conseguir trabajo en esta capital del Estado.

Pero sobre todo, le enamoró la calidez y hospitalidad del sonorense.

La cercanía y facilidades de traslado, es otro factor que la brasileña llamada de cariño “Quechi”, considera positivo de la capital sonorense, pues no en todas las ciudades se puede llegar tan deprisa a un sitio.

Pero, insistió en que la hospitalidad sonorense es el rasgo más positivo de su estancia en Hermosillo.

Ella aprendió español viendo telenovelas mexicanas, pero al llegar al país la primera barrera de comunicación siguió siendo el lenguaje, pues pronto se dio cuenta que el léxico promedio no se asemejaba a los melodramas televisivos.

“Usan diferentes palabras y hasta dobles sentidos”, dijo entre risas, “yo no estaba acostumbrada a eso, ya después me di cuenta que la gente no habla así”.

La migrante brasileña también libra dos luchas en Hermosillo: sobrevivir en una ciudad lejos de su país natal junto a su hija y desafiar el machismo enraizado en la cultura del deporte de contacto a través de su Jiu-jitsu.

“Quechi” llegó a Sonora hace casi cuatro años, a principios de 2019, en compañía de su ex pareja con el propósito de continuar con sus proyectos deportivos.

“Desde chiquita tenía esa alucinación con México, algo me llamaba aquí; con 17 años me hice un tatuaje, un símbolo mexicano, una catrina con flores como símbolo de que un día viviría en México”, explicó.

Con más de diez años de experiencia en artes marciales, “Quechi” esperaba hacer una nueva vida con las oportunidades que le brindaba el país, sin embargo por cuestiones sentimentales se quedó indefensa.

La llegada de la pandemia al año siguiente afectó profundamente la salud emocional de la nacida en Goiania, Brasil, quien ahora se enfrentaba a una crisis que afectaba a toda la sociedad.

“Me tocó la pandemia, me tocó la depresión, me tocó un problema personal por mi ex pareja, quien fue la que me invitó a venir a Ciudad de México y a Hermosillo”, expresó, “salí de Brasil con todas estas ganas de aprender, de pelear y todo, pero las circunstancias me bajaron el ánimo”.

Sin embargo, es en los tiempos de mayor incertidumbre en los que se puede encontrar a personas dispuestas a brindar su ayuda y así sucedió cuando Amanda conoció a su entrenador Jesús Padilla Cañez y el dojo “American Kick Boxing”.

El entrenador de artes marciales mixtas y boxeo, quien tiene más de 16 años dedicándose a los deportes de contacto, vio fortaleza en la brasileña y decidió acogerla bajo su ala.

“Amanda es una de las personas más determinadas que he conocido”, sostuvo, “es una alumna excepcional: Llueve, truene o relampaguee ella está entrenando y dando lo mejor de ella”.

“Durante la pandemia todo se vino abajo, la academia cerró, ella optó por entrenar en su domicilio y en base a ello estuvimos trabajando y echándole ganas para que la pandemia no nos detuviera”, narró.

Amanda comenzó a dar clases en el dojo como trabajo temporal, mientras simultáneamente se gana la vida haciendo trabajos de plomería y construcción, siendo su medio de transporte una motocicleta.

MACHISMO

A pesar de la apertura que la gente de Hermosillo ha tenido para con ella, “Quechi” manifestó que todavía es necesario dejar los estereotipos sexistas que desmotivan a las mujeres de orientarse a practicar los deportes de contacto.

“Son pocas las personas que creen en las mujeres, aquí veo que son muy machistas aún en que las mujeres no deberían dar clases en deportes de contacto o que una mujer tenga algún proyecto (deportivo en este rubro), muchas falsas creencias”, señaló.

Amanda es la primera mujer instruida por su entrenador, quien en un principio se mostraba reacio a hacerlo, sin embargo su dedicación le valió el salir del estado y luchar en la Ciudad de México y Baja California.

Actualmente, la brasileña es la única atleta femenina radicada en Sonora en traer un cinturón para el Estado en una competencia de artes marciales mixtas en, por lo menos, seis años.

“Ella ya es campeona”, resaltó el entrenador Padilla Cáñez, “en el primer año que estuve con ella en su campamento logramos hacerla campeona de una liga importante a nivel internacional, el chiste es seguirla apoyando”.

“Quechi” también criticó la jerarquía en la que diversas instituciones de artes marciales operan en el país, la cual parece darle énfasis a las competencias entre hombres, pues consideró que no se le ofrecen las mismas oportunidades, a pesar de estar igual de capacitada.

“La persona que más me causó violencia sigue dando clases como si nada y yo para pedir una vacante en alguna academia o enseñar lo que sé, no se me permite por ser mujer o por no tener tal o cual cinta”, acotó.

Asimismo, “Quechi” criticó la insistencia de fomentar deportes como ajedrez, volibol o futbol a las niñas, en lugar de artes marciales que, según sus palabras, pueden ser iguales o más formativas que cualquier otra disciplina.

La migrante brasileña “Quechi” afirmó que en Hermosillo se vive feliz.