Dona plasma para que otros, como él, vuelvan a abrazar a sus familias

Una experiencia de verdadero terror describe Luis Carlos Lugo Gámez el tener que alejarse de su familia por ser positivo a Covid-19, más aun cuando su esposa e hijas empezaron a desarrollar síntomas y él no podía estar a su lado.

"La verdad fue un terror estar aislado de mi familia, saber que mi esposa sufría porque también tenía síntomas, mis hijas igual, no poder salir del hotel y sólo tener que esperar a que pasara lo que fuera a pasar. Fue algo terrorífico, no hay otra palabra”, enfatizó.

El también bombero de Hermosillo contó que fue diagnosticado como positivo a Covid-19 el pasado 5 de junio, después de que un oficial a cargo de su turno falleciera por la enfermedad y él comenzará a desarrollar síntomas leves como dolor de cabeza y cuerpo cortado.

Lugo Gámez se encontraba en su casa junto a su esposa e hijas cuando al leer la palabra “positivo” en los resultados del laboratorio no pudo evitar pensar que tal vez era la última vez que veía a su familia.

“Me sentí muy triste cuando recibí la noticia. Tenía unos días sin quererme acercar a ellas porque sentía que era sospechoso, pero cuando nos dieron el resultado yo de inmediato decidí que tenía que alejarme y le pedí apoyo a mi comandante para que me llevara a un Hotel Centinela”, contó.

Le comenté a mi esposa de inmediato y ella empezó a llorar, sentí muy feo porque las bebés estaban dormidas y no podría decirles ni siquiera que las quería antes de irme. Aún así les dije que las amaba desde lejos y le pedí a mi esposa que se tranquilizara, que todo estaría bien, pero ella no paraba de llorar por temor a que me pasara algo”, recordó.