Dona Durazo a Issste terreno para construir nuevo hospital con 2 mil 300 mdp

HERMOSILLO, Sonora.- Un terreno para construir el nuevo hospital del Issste en Hermosillo, de un valor de 2 mil 300 millones de pesos, donó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al Gobierno federal.

El mandatario estatal durante la entrega de la cancelación de hipotecas a empleados del Gobierno federal, anunció que el director general del Issste, Pedro Centeno le informó que ya le fueron autorizados 2 mil 300 millones de pesos para empezar con la construcción del nuevo hospital y tiene en su poder el proyecto ejecutivo.

Me voy a comprometer, no tengo el dinero, no tengo el presupuesto, no tengo el proyecto ejecutivo pero ya tengo el terreno para construir enseguida de lo que será el nuevo hospital del Issste, el nuevo hospital del Isssteson y antes de concluir mi gobierno espero entregarlo”, señaló.