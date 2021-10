Don Ignacio tiene un museo en el porche de su casa

HERMOSILLO, Sonora.- Una colección de artículos de ranchos tiene Ignacio Heriberto Medina, de 62 años, en el porche de su casa en la colonia Lomas de Madrid.

Los objetos que saltan a la vista al ver su propiedad ubicada en la avenida Monteverde y Divisaderos son los sartenes de fierro que tiene colgado en su tejabán.

Es algo que yo traía ya aquí porque mis padres eran de Granados, Sonora, y es algo que empecé a coleccionar, me gusta, me recuerda a mi tierra”, expresó.

Lo primero que comenzó a coleccionar son las planchas de fierro, que no ocupan electricidad para calentarse, pero sí unas buenas brasas para que le pasen el calor al metal y dejen las telas bien arregladas.

Unas planchas me han regalado y otras he comprado así en fierros viejos, estas se ponían en las brasas, se limpiaban con un trapo húmedo para que no se tiznara la ropa”, explicó.