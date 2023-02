Domingo del Tilichero recoge hasta 5 toneladas

HERMOSILLO, Sonora.-Desde temprana hora, vecinos de la colonia Nueva España y de sus alrededores acudieron para participar en el Domingo del Tilichero, el cual se llevó a cabo en el parque de la colonia.

Javier Ernesto Molina, vecino del sector, señaló que para aprovechar los carros recolectores llevó un microondas en desuso y un mueble viejo, los cuales guardaba desde hace varios meses.

“Me parece muy bien que hagan esta actividad, aquí cerca de la colonia o por el Sahuaro hay muchos baldíos, incluso aquí a unos metros hay un canal y la gente arroja cosas”, manifestó.

Este tipo de acciones son favorables para que más colonias puedan mantenerse limpias y no haya problemas al momento de que lleguen las lluvias, agregó el residente.

Se me hace muy bien, deberían de pasar por los sectores al menos unas dos o tres veces al año para que la gente no vaya y tire la basura que no se llevan los recolectores en donde sea”, dijo.