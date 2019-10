Divide opiniones programa de bacheo

HERMOSILLO.- Opiniones encontradas entre los ciudadanos ha generado el hecho de que ellos mismos puedan tapar los baches con material proporcionado por el Ayuntamiento.

Luego de la temporada de lluvias y que las calles de la ciudad se vieran afectadas con los hoyos en el asfalto, las quejas de los hermosillenses han ido en aumento.

El Ayuntamiento de Hermosillo lanzó el programa "Juntos Bacheamos Hermosillo", el cual consiste en que los ciudadanos pueden solicitar material para realizar las acciones de bacheo ellos mismos.

"Creo que el Municipio debe de hacer algo ya que es su responsabilidad que bacheen, nosotros pagamos varios impuestos como para ser ahora quienes hagan todo el trabajo", comentó Rafael Noriega, vecino de la colonia Insurgentes.

A pesar de ello, los ciudadanos coincidieron en que es necesario y urgente una solución definitiva para el problema de los baches en las vialidades, así como la pavimentación de las calles que no tengan carpeta asfáltica.

“Creo que está bien, porque es mucho el trabajo y no se dan abasto, además creo que sería más rápido que esperar a que los del ayuntamiento vayan a tapar los baches y se podría aprovechar el material restante para tapar otros cercanos”.

Lourdes Romero, empleada.

“Eso es un trabajo que debe hacer el municipio, los ciudadanos tratamos de cumplir con el pago de impuestos y el predial, ellos que hagan su parte con los servicios y trabajos que corresponden”.

Francisco Salcido, empleado.

En elimparcial.com se expresaron así:

Jose Javier Munguía

Bueno, está dejando la responsabilidad en los colonos, cuando es una obligación del Gobierno de la ciudad el recarpeteo y mantenimiento, así como eliminar baches, pavimentar calles y avenidas que sea necesario hacerlo. Se supone que los impuestos ciudadanos, más aportaciones del Estado y el 25% que corresponde a cada domicilio son más que suficientes para hacerlo. Eso, aunado a “la multiplicacion milagrosa” del asfalto, pues es sabido que “bautizan” al estilo de los lecheros de antaño las pipas por lo cual el famoso “asfalto” no dura, pues no tiene fuerza o resistencia al tráfico y lluvias. No más falta que pida a los vecinos la mano de obra. Son negocios redondos. Si estoy equivocado, que lo aclare.

Facundo Cobral

Es correcto, la mano de obra va por cuenta del pueblo, todo lo que hacen o intentan hacer, luego luego buscan cómo sacar provecho de la ciudadanía, para que les quede para robar más.