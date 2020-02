Disfruta de tus vacaciones en Riviera Maya

Si aún no has planeado tus vacaciones, te tenemos el destino perfecto para disfrutar el verano, planea tu viaje a Riviera Maya.

La Riviera Maya, es un lugar mágico que goza de un clima cálido, un hermoso mar turquesa, grandes bellezas naturales, playas de arena blanca como ningún otro y suculenta gastronomía, por esto se ha convertido en uno de los destinos favoritos de muchos, siendo el área turística más conocida de México, e incluso de todo el mundo.

Muchos turistas llegan buscando los mejores hoteles Riviera Maya con un ambiente relajado y divertido en el que puedan tener todas las comodidades en un mismo lugar para disfrutar de su servicio todo incluido y de unas verdaderas vacaciones.

No tienes que buscar más, Barceló Maya Riviera-Adults Only ofrece una exclusiva y lujosa experiencia adults only en el espectacular complejo del Barceló Maya Grand Resort de reciente construcción que abrió sus puertas en Diciembre 2019, además al ser huésped en Barceló Maya Riviera-Adults cuentas con acceso a los 6 hoteles del complejo.

Este hotel cuenta con sofisticadas habitaciones, la mayoría con vista al mar y con excelentes instalaciones que harán de tus vacaciones las mejores, ofrece 5 restaurantes en los que podrás degustar la cocina de diferentes partes del mundo y un Lobby Bar. Además no querrás dejar de tomar el sol en alguna de sus 4 piscinas, Pool Bar y disfrutar de su fantástico U-Spa y gimnasio Fitness Center.

Dentro de sus servicios más destacados se encuentra el servicio todo incluido para que no tengas que preocuparte de nada y simplemente relajarte y divertirte. Este servicio incluye gastronomía, instalaciones y servicios como: Piscina, entretenimiento nocturno, Sport Bar 24 hrs, Billar, Shows diarios, Discoteca, Bebidas nacionales, etc. También actividades deportivas como: tenis, gimnasio, deportes acuáticos entre otros, sin duda alguna un lugar ideal para vacacionar.

Otra parte de los turistas llegan buscando aventura, si eres amante de la diversión y adrenalina no puedes dejar de lado las excursiones Riviera Maya y visitar alguno de los muchos parques, hay para todos los gustos: temáticos, ecológicos, reservas naturales y parques acuáticos, puedes visitar estos parques durante el día o la noche.

A continuación te contamos sobre el TOP 3 de los parques en Riviera Maya que sin duda debes visitar:

1. Xcaret: Reconocido como el mejor parque temático, en tu visita a Xcaret podrás nadar en ríos subterráneos, recorrer senderos adentrándote en la jungla y explorar cuevas misteriosas. Dentro de las áreas de cultura e historia de Xcaret podrás ver las ruinas Mayas, el Museo de Arte Popular de México y la capilla de Guadalupe. Además, verás impresionantes shows nocturnos en el espectáculo “Xcaret de noche” con más de 300 artistas en escena.



2. Xel Há: Considerado como el acuario natural más grande del mundo, practicar snorkel y nado con delfines son las dos actividades más destacadas para realizar durante tu visita. Hay dos tipos de recorridos principales que puedes realizar en el parque Xel Há, uno es el acuático y el otro recorrido se hace por la jungla.

3. Xplor: Adrenalina y contacto con la naturaleza es lo que distingue a este parque donde podrás disfrutar una experiencia en el mundo subterráneo verdaderamente inigualable. Adentrarse en la Tierra caminando entre los ríos y cavernas cubiertas de minerales o navegando en balsa. Además, si te gusta la adrenalina extrema no te pierdas la versión nocturna del parque llamada Xplor Fuego donde vivirás aventuras en medio de la oscuridad.