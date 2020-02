"Dios nos pone en el momento": Comandante que salvó a niño

"Yo siempre he pensado que Dios nos pone en el momento exacto y pues gracias a Dios que tenemos este trabajo y podemos hacer este tipo de cosas", externó la comandante Cristina García García, quien evitó que un adolescente de 15 años de edad se arrojara de lo alto de un puente.

Eran alrededor de las 10:30 horas de ayer, cuando la directora de la Policía Preventiva de Hermosillo, y su compañero Edgardo García Ramírez, se dirigían de Sur a Norte, sobre el bulevar Morelos, a la altura de Periférico Norte, cuando escucharon que reportaban un caso de intento de suicidio.

"En el momento en que nosotros íbamos en la parte superior del puente, escuchamos en la radio que estaban reportando una persona que quería arrojarse del puente. Entonces, mi compañero voltea y me dice: Comandante, ahí está.

Iban pasando los carros y pues en un momento que pude abrir la puerta y me acerqué al niño de 15 años, es un adolescente. Él ve que yo me acerco y me dice que no lo haga porque se va a arrojar y empiezo a entablar una conversación con él, empiezo a tratar de convencerlo a que desistiera", relató.