Diego, el violinista que hace de las calles de Hermosillo su escenario

HERMOSILLO, Sonora.- A Diego le iba bien antes de la pandemia. No tenía trabajo fijo, pero estaba acostumbrado a vivir de la música, a tocar su violín y ganar dinero con ello. En su agenda había unos 26 eventos sociales, pero un día de marzo todo cambió.

Ahora, el joven violinista llega cada mañana a una tienda de conveniencia. Su ritual es sencillo: Coloca su estuche en el suelo, junto con el letrero “Sería un gusto su cooperación” y una bocina. Prepara el arco con la resina, se acomoda el violín al hombro y comienza, pone la pista de fondo y empieza a tocar.

“Siempre que toco la primera nota es cuando digo ‘Diego, ya empezaste’ y algo mágico pasa en mi interior y se me quitan todos los nervios de encima y lo disfruto. Muevo mis pies, mis piernas, todo se empieza a mover y eso es lo que me hace disfrutarlo”, expresa.

DE LAS BODAS A LAS CALLES

Diego Andrés Battaglia Barrón tiene 26 años de edad. Es comunicólogo de profesión, pero tiene un año desempleado. El violín, su acompañante desde hace más de una década, es su principal herramienta para obtener ingresos, incluso en tiempos de crisis.

Es parte del conjunto Soft Breeze Tres Sesenta, que toca en bodas, quinceañeras y eventos sociales en general. También es integrante del grupo de rock Gaia, un tributo a Mago de Oz. Y tiene un proyecto en solitario, Diego Battaglia Violín Experience.

“Desafortunadamente, de un día para otro, como todos lo sentimos en los diferentes sectores económicos, todo se nos vino para abajo”, señala, en referencia al momento en que todos los planes se vieron pospuestos o cancelados por la pandemia.

A finales de mayo, cuando llevaba más de dos meses sin ingresos y sin oportunidad de volver a tocar en eventos, Diego tomó su instrumento, se paró afuera de una tienda e hizo lo que mejor le sale: Tocar el violín y compartir su música.

Así lleva ya algunos meses, entre días buenos, días malos y días mejores: Desde ser desalojado por policías, ganar 15 pesos en varias horas, hasta obtener 200 pesos donados por una sola persona.

“Me han querido robar, me han querido asaltar, y a veces pienso en dejarlo, pero siempre hay una chispa dentro de mí que me dice ‘Diego, tienes que seguir haciéndolo’”, señala el joven.

"MÚSICA ES MÚSICA"

En estos meses, no ha faltado la pregunta de si siente vergüenza por tocar en las calles, y él tiene una sola respuesta: “La música es la música y siempre tiene un lugar en cualquier espacio de nuestras vidas”.

Diego afirma que no le importa si un día tiene la oportunidad de tocar en un gran escenario como Bellas Artes y al siguiente lo hace en una plaza pública, porque la sensación al interpretar sus notas no depende de cuánta gente esté escuchando.

Yo estoy disfrutando y la gente está disfrutando. Y no me da vergüenza, vergüenza me daría ser un delincuente, vergüenza me daría estar robando, estar haciendo cosas ilegales”, añade.