Día del niño: Vladimir es todo un artista del pixel art

HERMOSILLO, Sonora.- Vladimir es un pequeño de 8 años de edad quien hecha mano de su creatividad e ingenio para dar vida a sus personajes favoritos a través del pixel-art y, lo que comenzó como un hobby y terminó como una forma de ingreso para él.

• Vladimir tiene ya su esquema armado

para tener a tiempo los pedidos de sus clientes.

El pixel-art es una forma de arte digital en la que las imágenes son elaboradas a base de pixeles, hay muchas formas de recrear dicho acabado y una de ellas es la creación de figuras hechas con cuentas fundidas.

“Uno de mis tíos me regaló los utensilios con su plataforma, seguí haciendo y me llamó la atención venderlos y luego me compré un paquete más avanzado con cosas para hacer llaveros, collares, etcétera”, explicó.

Desde pokemones hasta youtubers virtuales, las solicitudes que le hacen a Vladimir son variadas, pero estas siempre desafían su talento y que puede pasar de un par de horas hasta días trabajando en una sola pieza.

Zuleica García, madre de Vladimir y la persona que lo introdujo al mundo del anime, decidió incentivar estas manualidades en el niño basado en la conducta tranquila y metódica de éste.

Tiene por el lado de su papá los videojuegos y por mi lado el anime, en nuestros tiempos libres por lo regular vemos anime y cuando está con su papá juega videojuegos con él”, sostuvo.

Para hacer estas manualidades, Vladimir usa una placa con clavijas donde coloca las cuentas, según la imagen de referencia para después ser planchadas, lo que hace que se adhieran entre sí y obtenga como resultado una figura de plástico.

MUNDO DE LOS NEGOCIOS

El mundo de los negocios se abrió para el pequeño cuando vio que podía vender sus obras y, con el dinero, darse el gusto de comprar lo que quiera, una lección que lo ha hecho soñar en grande.

Me gustaría hacer mi propia tienda bien, ya tener muchos pedidos y poder vender más. al principio no se te van a vender muchos, pero luego vas a vender más”.

Con la ganancia obtenida por vender sus figuras de pixel-art, Vladimir espera comprarse figuras de sus personajes favoritos de anime y ropa más moderna que vaya con su talento artesanal.