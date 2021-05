Día del niño en Sonora: Kenya es una Youtuber amante del ajedrez

A su corta edad Kenya Marlene Meraz Trujillo se ha convertido en “la reina del ajedrez”, pues ha participado en distintos torneos y creó un canal de Youtube para enseñarle a niños este deporte.

Kenya tiene 9 años y cursa el cuarto grado en la primaria Artículo Tercero Constitucional, desde niña comenzó a interesarse en el ajedrez debido a que su hermana mayor lo practica desde hace muchos años.

“Aprendí a jugar ajedrez a los 4 o 5 años, me enseñó mi hermana mayor. La primera vez que vi un tablero fue cuando me estaba enseñando mi hermana, y me gusta porque me divierte, puedo viajar y conocer otras culturas”, platicó.

La hermana de Kenya ha sido campeona estatal en cuatro ocasiones y le enseñó poco a poco lo que sabe para que se interesara por este deporte.

En su escuela un profesor entrenaba ajedrez y durante los recreos Kenya practicaba y practicaba hasta que logró enamorarse de esa actividad, de la que ahora habla muy feliz, pues le interesa que más niños la conozcan y practiquen.

El año pasado empezó a participar en torneos, acudió a la Olimpiada Estatal y a un torneo internacional libre en Mazatlán, pero con la llegada de la pandemia los torneos y las prácticas se detuvieron.

Comenzó a entrenar en línea y logró ser seleccionada al alto rendimiento de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) con el maestro Jorge Coro, uno de los mejores a nivel Latinoamérica.

COMPARTE TIPS

Y desde hace cuatro meses creó su canal de Youtube “Kenya, la reina del ajedrez”, donde comparte tips básicos de ajedrez.

“Hace poquito que hice mi canal de Youtube para enseñarle a niños a jugar ajedrez y de otras cosas para que se diviertan.

Lo hago con animación también hablo de cuidar el medio ambiente, de mediación, de diversión y ajedrez”, comentó.

Kenya se prepara para la Olimpiada Estatal que será mañana y espera seguir triunfando en este deporte. Invita a todos los niños a seguirla para que se interesen por esta actividad y a los padres a que le enseñen a sus hijos sobre el ajedrez.