Día del Abuelo | "Estoy aprendiendo a gozar mi vejez": Gloria Otondo es un ejemplo, la conocen como “La Tía de la Milla”

HERMOSILLO, Sonora.- A sólo tres semanas de cumplir 76 años de edad, Gloria Otondo Jaques se considera a sí misma un ejemplo de abuela exitosa, pues con orgullo disfruta de su edad, mientras trabaja, hace deporte y da un ejemplo de disciplina y constancia a sus nietos y bisnietas.

Estoy muy contenta con lo que hago, muy feliz, estoy aprendiendo a gozar mi vejez, porque yo no me había dado cuenta de que casi cumplo 76 años”, confesó con picardía.

“Soy madre de dos hermosas hijas, Argelia y Argentina, abuela de nueve nietos maravillosos y tres hermosas bisnietas, y convivo con todos; ellos me dicen que están orgullosos de mí, y esa es mi mayor motivación para seguir activa”, dijo.

Todos los días Gloria se levanta a las 04:00 horas para empezar su rutina diaria, con una oración a Dios, una taza de café, y una hora de caminata en la milla.

De cariño le dicen “La Tía de la Milla” comentó que empezó a caminar hace más de 40 años, cuando tenía 36, primero en la colonia Balderrama, y una vez que se cambió de casa en la milla de la Universidad, y desde entonces el deporte una parte importante de su vida.

“Tengo muchos años haciendo esto, inicié caminando a los alrededores de la escuela Vicente Mora, en ese entonces no había tanto peligro y yo caminaba a las 03:00 de la mañana porque tenía que levantar niñas, mandarlas a la escuela y todo eso.

“Cuando me muevo para otra colonia empiezo a caminar en Navarrete, Solidaridad, Luis Encinas y luego aquí en la milla de la Unison, y me dicen tía de la milla porque tengo muchos sobrinos corredores y toda la mañana me gritan ‘buenos días, tía’, y ‘buenos días, tía’, entonces de ahí nació el nombre”, relató.

A su edad, Gloria presumió nunca haber sufrido de enfermedades crónico degenerativas, ni problemas de depresión, lo que cree es gracias al deporte, pues la actividad diaria le permite sentirse útil, contenta y más saludable.

Una vejez exitosa es aceptar los años que tienes, cuidar tus emociones, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, visitar a tus amigas, porque mucha gente piensa que ya vamos de bajada, pero no, es cuando debemos salir más, ya no tenemos compromisos con los hijos, ya trabajamos, no necesitamos dejarle nada a nadie, es hora de disfrutar, indicó.

¡EJERCICIO ES LO MEJOR!

Esto va más allá de sólo una creencia, pues Nancy Aglaé Hernández Román, médico geriatra tanto del sector público como privado, compartió que la actividad física da múltiples beneficios a la salud, a corto y largo plazo, una vez que son adultos de la tercera edad.

Tanto es así, manifestó, que incluso está relacionada con la prevención de la demencia, u otras enfermedades de factor emocional como depresión o deterioro cognitivo.

“Lo único que podemos decir que puede ralentizar o prevenir un poco enfermedades como la demencia por Alzheimer es la actividad física”, afirmó, “el hacer ejercicio estimula la circulación, toda la conexión nerviosa y que tengamos el sentido de propio sección, es decir, que seamos más conscientes de nuestro cuerpo.

Esto ayuda a los adultos mayores a que no sufran tantas caídas, no tengan confusiones o desorientaciones, no se tropiecen, y que tengan una mejor fortaleza óseo muscular”, expuso.

Casos como el de Gloria, Hernández Román los describe como “envejecimiento exitoso”, o una persona adulta mayor que puede seguir siendo independiente, a pesar del deterioro normal que causa la edad en el cuerpo humano.

Este término se aplica normalmente a personas mayores de 70 años, explicó, que pueden subsistir sin ayuda de otras personas, y que son capaces de asearse por sí mismas, mantenerse económicamente y poder proveerse de sus necesidades diarias.

El envejecimiento exitoso es aquella persona independiente, que puede comer solo, sin ayuda, sin que le piquen la comida; que puede trasladarse en su casa, usar escaleras, y que se mantiene funcional, porque eso es algo que se toma mucho en cuenta.

“Algunos de los rangos que vemos para determinar estos casos son el social, funcional, cognitivo, afectivo y lo nutricional, siendo esa la base para saber si una persona tiene un síndrome geriátrico, es decir, enfermedades o padecimientos que solamente los adultos mayores van a tener, pero que no es necesario que los tengan”, continuó.

Ana Gloria Otondo, a sus casi 76 años de edad, disfruta la vida haciendo caminata en la milla de la Unison.

¡BIENVENIDOS LOS AÑOS!

A sus casi 76 años, Gloria aseguró que la edad nunca ha significado algo negativo para ella, sino al contrario, es un sinónimo de libertad y a la vez fortaleza.

A las otras personas mayores les recordó que la vejez es un momento muy bonito de la vida, ya que pueden ser libres de hacer lo que desean, sin la preocupación de los hijos o el trabajo.

Y a quienes estén en su edad, o se sientan mayores, les recordó que a los años no hay que tenerles miedo, sino respeto y disciplina para saber vivirlos de la manera adecuada.

Yo le aconsejo a todo mundo que dejen la cama, que dejen las caricias de las sábanas, que se vayan a hacer algo, no solamente a caminar”, destacó, “si no quieres gastar puedes hacer esto porque no cobran nada, pero si tienes los recursos, ve a un gimnasio, ve a nadar, o yo qué sé”.

La geriatra recomendó a los adultos, independientemente de la edad que tengan, realizar algún deporte como una manera de prevenir los padecimientos de la edad en el futuro.

A los mayores de 70 años les recordó que nunca es tarde para iniciar con actividad física, ya que está comprobado, que incluso iniciándose a esta edad, los beneficios que puede dar a las personas son notorios.