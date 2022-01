Día de la enfermera y enfermero: El subteniente González trata que sus pacientes estén felices

HERMOSILLO, Sonora.- Con siete años como enfermero militar, el subteniente Franky González Santos ha vivido muchas experiencias difíciles en su carrera, aun así su amor por la profesión y el servicio le han permitido mantener una actitud positiva en todo momento.

Me gusta conocer sus historias, he llorado a veces con ellas, aunque no debería, pero me conmueven hasta las lágrimas, obviamente después de ahí siempre busco alegrarlos, que estén felices, bromeo con ellos y trato de transmitirles algo bueno”, agregó.