Después de 27 años de no verse: Emociona a Dionisio visita de su hermana

HERMOSILLO.- Al recibir el anuncio de que será visitado por una de sus hermanas, “Ricardo”, el hombre que creó un jardín por frente del panteón “Las Manitas”, pasó por un gran momento de confusos sentimientos.



El hombre de 38 años de edad, que se moviliza en una silla de ruedas luego de perder sus piernas al caer de “La Bestia” -el tren en que esperaba llegar hasta la frontera con Estados Unidos hace poco más de cinco años- confesó que su verdadero nombre es Dioniosio Velazco Sánchez y no Ricardo, como se presentó durante la primera entrevista con EL IMPARCIAL.



Dionisio abrió su corazón y expresó que nunca esperó que su familia viera el video publicado por esta Casa Editorial.



SORPRESA



Los sentimientos encontrados los tiene porque su hermana Guadalupe se comunicó por teléfono con una de las vecinas del sector y le dijo que vendría a visitarlo a Hermosillo durante la próxima semana.



Mandaron al ‘Face’ mi nombre y me preguntaron nomás cómo me llamaba y me encontraron... ayer me dieron la respuesta: Que mi hermana ya me había contestado, que quiere verme”, dijo.